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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kütüphaneyi ziyaret etti

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Belediye Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak kütüphane üyeleriyle sohbet etti. 
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kütüphaneyi ziyaret etti

Bir kütüphane üyesi eşinin bu kütüphanede ders çalışarak hakimlik sınavını kazandığını şimdi de kendisinin sınavlara hazırlandığını belirterek, "Böyle güzel bir kütüphanede ders çalışabildiğim için çok şanslıyım. Kütüphane için size çok teşekkür ederim" dedi.

13fddc40-cd2e-49f8-a557-887fc01bc686.jpgBaşkan Demirel de, kütüphanenin Ankara'nın en modern en kapsamlı kütüphanelerinin başında geldiğini belirterek, "Üye sasıyı 15 bini aşan 2 katlı halk aynı anda 650 kişi ders çalışabiliyor ancak pandemi nedeniyle yarı kapasiteli hizmet veriyor. Burası gerçekten her yönüyle başkentimizin en çağdaş kütüphanelerinden biridir. Hatta Ankaramızın en büyük 2. kütüphanesi diyebilirim. Kütüphanemizde sizlerin böyle ders çalıştığını görmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah pandemi sonrası tam kapasite öğrencilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

KÜTÜPHANENİN ÖZELLİKLERİ
Ahimesut Bulvarı üzerinde Etimesgut Belediyesi AhiElvan Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Halk kütüphanesinde öğrenciler sessiz bir ortamda ders çalışabiliyor. Üyeler kartla kütüphane giriş yapıyor, sistem otomatik olarak üyeye bir masa atıyor. Öğrenci 40 dakika ders çalıştıktan sonra 15 dakikalık dinlenme süresini kullanabiliyor. Ders süresini doldurmayan ve sık sık teneffüs yapan üyenin masası otomatik olarak kapatılıp başka bir üyeye atanıyor. Böylece öğrencilerin daha düzenli bir ders çalışmasına imkan sağlanıyor. Veli Takip Sistemi ile de isteğe bağlı olarak veliler, çocuklarının hangi saatler arasında kütüphanede olduğunu takip edebiliyor. Ücretsiz wi-fi hizmeti olan kütüphaneden Türk ve dünya üniversitelerinin arşivlerine katalog tarama sistemi ile erişim sağlanabiliyor.

ÜYELİK ŞARTLARI
Kütüphaneden Etimesgut'ta ikamet eden lise ve dengi üzerindeki tüm okullarda okuyan öğrenciler, sınavlara hazırlanan vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor. Kütüphaneye üye olmak için ikametgah belgesi, öğrenciyse öğrenci, mezunsa mezuniyet belgesi, 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi yeterli oluyor.

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