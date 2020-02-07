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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ziyaretine gelen gençlere nasihatlerde bulundu

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Niğde Demirkazık Kamp Merkezi'nde 1 haftalık kamptan dönen Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerini kabul etti. Demirel, önemli tavsiyelerde bulundu.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ziyaretine gelen gençlere nasihatlerde bulundu

Başkan Demirel, "Belediye olarak siz gençlerimizin her zaman yanındayız. Sizlerin sağlıklı ortamda yetişmeniz için üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getiriyoruz. Sizler için yaşam merkezleri, spor salonları, kütüphaneler yaptık, birçok imkan sunduk. Sizin öncelikli göreviniz okullarınız en iyi şekilde bitirmektir. Sizlere güveniyoruz. Çünkü bizim geleceğimiz sizlere bağlıdır. Hangi işi yaparsanız yapın en iyisini yapmaya gayret edin. Bu ülke için millet için çalışın. Asla yaptığınız işte şahsi menfaat düşünüp, banane demeyin. Soran sorgulayan gençler olun. Bilginin en büyük güç olduğunu asla unutmayın.

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Bilgiye ulaşmak için gayret sarfedin. Kendinizi her alanda yetiştirin. En önemlisi de ülkemizi , milletimizi sevin, değerlerimizi bağlı kalın. Tarihimizi ve kültürümüzü doğru kaynaklardan öğrenin. Unutmayınız ki, bu ülkenin sizler gibi vatanına milletine bağlı, değerlerine saygılı, soran sorgulayan, hep araştıran ve kendini geliştirme gayreti içinde olan gençlere çok ihtiyacı var. Biz hep sizin yanınızda olduk olmaya da devam edeceğiz".
Ziyarette Gençlik Meclisi Başkanı Erhan Göksu, kamp hakkında Demirel'e bilgi verirken, kampla kendilerini yenilediklerini ve enerji depoladıklarını söyledi. 
 

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