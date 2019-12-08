Etimesgut Belediye başkanı Enver Demirel'den aşevi çağrısı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, aralık ayı meclis toplantısında, “Bizim bilmediğimiz ve takip edemediğimiz kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç vatandaşımız varsa lütfen bize bildiriniz. Bunun vebali, sorumluluğu hepimizin üzerinedir.” dedi.

Demirel konuşmasının devamında, “Kışın evinde bir ailemiz odunu kömürü olmadığı için titriyorsa, evinde sıcak bir tas çorba kaynamıyorsa bunun sorumluluğu hepimizindir. Geliniz hep birlikte ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşalım. Onlara belediyemizin sosyal yardımlarından yararlanmalarını sağlayalım" ifadelerini kullandı.

NELER YAPILIYOR?

İhtiyaç sahipleri, Etimesgut Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bizzat başvurarak ya da 0312 246 16 85-246 13 86 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyor. Başvurunun ardından belediye görevlileri, adrese giderek yerinde tespitlerini yapıyor, ihtiyaçları belirliyor. Durumuna göre ihtiyaç sahibi ailelere sefer tasıyla hergün aşevinden yemek ulaştırılıyor ya da eti-kart verilerek ihtiyaçlarını kendi karşılaması sağlanıyor. Giyim ihtiyacı varsa şefkateli çarşısına götürülerek deneyerek beğenerek kıyafetlerini almalarına imkan sağlanıyor, ev eşyaları tedarik ediliyor. Eğer kişisel bakımını kendi yapamayacak kadar düşkünse evde kişisel bakım hizmeti veriliyor. Engelli çocuğu varsa engelsiz yaşam merkezinden yararlanmaları ve ilgili kurumlardan sosyal haklarının takibi yönünde rehberlik hizmeti sağlanıyor.

