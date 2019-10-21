Etimesgut Belediyesi 13 etiSEM biriminde 22 alanda 240 farklı kurs veriyor

Etimesgut Belediyesi 13 etiSEM biriminde, 22 alanda 240 farklı kurs programıyla Etimesgutlulara meslek ve beceri eğitimi veriyor.

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) açıldığı 2012 yılından itibaren 45 bin Etimesgutlu'ya ücretsiz meslek ve beceri eğitimi verdi. 2019 yılı içerisindeki kursiyer sayısı 10 bin 268'e bulurken bu yıl kesin kayıt yaptıranların sayısı da 5793'e ulaştı. Yaşam boyu öğrenme imkanı sunan etiSEM, Etimesgutlulara AB standartlarında eğitim imkanı sağlıyor.

Ücretsiz meslek ve beceri eğitimi sunan etiSEM kursları büyük ilgi görüyor. Etimesgut Belediyesi'nin, Başkent Üniversitesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü etiSEM'de bu yıl 240 farklı kurs programında meslek ve beceri eğitimleri veriliyor. Kursu tamamlayanlara katılım belgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Ayrıntılı bilgi etisem.etimesgut.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

etiSEM MERKEZLERİ

etiSEM kurslarının düzenlendiği tesisler şunlar: Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi, Güzelkent Aile Yaşam, Eğitim, Sağlık ve Spor Merkezi, etiSEM Merkez Bina, Geleneksel El Sanatları ve Uygulama Merkezi, Kent Konseyi, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi, Atakent Sosyal Tesisleri, Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi, Yunus Emre Kültür ve Eğitim Merkezi, Satuk Buğrahan Türk İslam Sanatları Eğitim Merkezi, Turkuaz Spor ve Eğitim Merkezi, etiSEM Atayurt birimi ve Engelsiz Yaşam Merkezi.

etiSEM KURSLARI

etiSEM kapsamında düzenlenecek meslek ve beceri kursları şu ana branşlardan oluşuyor: Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, El Sanatları ve Teknolojisi, Grafik ve Fotoğrafçılık, Güzellik ve Saç Bakımı, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Hobi ve Destek Eğitimleri, Muhasebe ve Finansman, Yabancı Diller, Müzik ve Gösteri Sanatları, Seramik ve Cam Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi.

KENDİNİZİ GELİŞTİRİN

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, etiSEM birim, derslik ve atölye sayılarını artırarak daha çok kişiye ücretsiz meslek ve beceri eğitimi sunmaya devam ettiklerini söyledi. Bu yıl kursiyer sayısının 10 bini aştığını kaydeden Demirel, "Etimesgut ölçeğinde bakıldığında bu çok ciddi bir rakamdır. 600 bin nüfuslu bir ilçede yılda 10 bin kişiye böyle bir eğitimi sunmak yerel yönetimler açısından büyük bir başarıdır. Birçok yüksek okul ve fakültelerde bulunmayan donanıma sahip onlarca derslik, atölye ve laboratuarlarda eğitim veriyoruz. Yine eğitim kadromuz da çok güçlü. Açtığımız her bir kurs, hemşehrilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayan, meslek ve beceri kazandıran kurslardır. Onlarca kursla vatandaşlarımızın eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi etiSEM kurslarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.

