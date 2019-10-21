  • BIST 97.774
  • Altın 278,717
  • Dolar 5,8169
  • Euro 6,4916
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 15 °C
»

Etimesgut Belediyesi 13 etiSEM biriminde 22 alanda 240 farklı kurs veriyor

Etimesgut Belediyesi 13 etiSEM biriminde, 22 alanda 240 farklı kurs programıyla Etimesgutlulara meslek ve beceri eğitimi veriyor.
Etimesgut Belediyesi 13 etiSEM biriminde 22 alanda 240 farklı kurs veriyor

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) açıldığı 2012 yılından itibaren 45 bin Etimesgutlu'ya ücretsiz meslek ve beceri eğitimi verdi. 2019 yılı içerisindeki kursiyer sayısı 10 bin 268'e bulurken bu yıl kesin kayıt yaptıranların sayısı da 5793'e ulaştı. Yaşam boyu öğrenme imkanı sunan etiSEM, Etimesgutlulara AB standartlarında eğitim imkanı sağlıyor.
Ücretsiz meslek ve beceri eğitimi sunan etiSEM kursları büyük ilgi görüyor. Etimesgut Belediyesi'nin, Başkent Üniversitesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü etiSEM'de bu yıl 240 farklı kurs programında meslek ve beceri eğitimleri veriliyor. Kursu tamamlayanlara katılım belgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Ayrıntılı bilgi etisem.etimesgut.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

etiSEM MERKEZLERİ

etiSEM kurslarının düzenlendiği tesisler şunlar: Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi, Güzelkent Aile Yaşam, Eğitim, Sağlık ve Spor Merkezi, etiSEM Merkez Bina, Geleneksel El Sanatları ve Uygulama Merkezi, Kent Konseyi, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi, Atakent Sosyal Tesisleri, Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi, Yunus Emre Kültür ve Eğitim Merkezi, Satuk Buğrahan Türk İslam Sanatları Eğitim Merkezi, Turkuaz Spor ve Eğitim Merkezi, etiSEM Atayurt birimi ve Engelsiz Yaşam Merkezi.

etisem_-(3).jpg

etiSEM KURSLARI

etiSEM kapsamında düzenlenecek meslek ve beceri kursları şu ana branşlardan oluşuyor: Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, El Sanatları ve Teknolojisi, Grafik ve Fotoğrafçılık, Güzellik ve Saç Bakımı, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Hobi ve Destek Eğitimleri, Muhasebe ve Finansman, Yabancı Diller, Müzik ve Gösteri Sanatları, Seramik ve Cam Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi.

KENDİNİZİ GELİŞTİRİN

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, etiSEM birim, derslik ve atölye sayılarını artırarak daha çok kişiye ücretsiz meslek ve beceri eğitimi sunmaya devam ettiklerini söyledi. Bu yıl kursiyer sayısının 10 bini aştığını kaydeden Demirel, "Etimesgut ölçeğinde bakıldığında bu çok ciddi bir rakamdır. 600 bin nüfuslu bir ilçede yılda 10 bin kişiye böyle bir eğitimi sunmak yerel yönetimler açısından büyük bir başarıdır. Birçok yüksek okul ve fakültelerde bulunmayan donanıma sahip onlarca derslik, atölye ve laboratuarlarda eğitim veriyoruz. Yine eğitim kadromuz da çok güçlü. Açtığımız her bir kurs, hemşehrilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayan, meslek ve beceri kazandıran kurslardır. Onlarca kursla vatandaşlarımızın eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi etiSEM kurslarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ANKAMOB yönetim kurulu Başkent Uluslararası Fuar Alanı inşaatını gezerek incelemelerde bulundu19 Ekim 2019 Cumartesi 00:27
  • Dünya Yoksullukla Mücadele’ günü kapsamında Pursaklar’da ‘Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı’ düzenlendi19 Ekim 2019 Cumartesi 00:23
  • Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği 40 vatandaşın işe başlamasına vesile oldu19 Ekim 2019 Cumartesi 00:21
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse vatandaşlarla bir araya geldi19 Ekim 2019 Cumartesi 00:19
  • Mecidiye İlkokulu öğrencileri topladıkları atık pilleri Keçiören Belediyesi'ne teslim ettiler19 Ekim 2019 Cumartesi 00:16
  • Kahramankazan'a su parkı çalışmaları başladı19 Ekim 2019 Cumartesi 00:15
  • Ankaralılar domatesi seviyor19 Ekim 2019 Cumartesi 00:13
  • Ankaralı öğrenciler 60 TL karşılığında 200 binişlik öğrenci kartı kullanabilecek19 Ekim 2019 Cumartesi 00:11
  • Aydınlıkevler Mahallesi kapalı pazar yerine kavuşuyor19 Ekim 2019 Cumartesi 00:10
  • Yenimahalle'de 'Boya Resim Sergisi' açıldı18 Ekim 2019 Cuma 00:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti