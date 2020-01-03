Etimesgut Belediyesi 2019 yılında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi

Etimesgut Belediyesi, 2019 yılında birçok projeye imza attı. Projelerden bazıları ise şöyle;

İçerisinde 10 ayrı tesisin yer aldığı; Türkiye'nin en büyük belediye hizmet yerleşkesi olan Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi açıldı.

Etimesgut, 5. havuzuna, 5. kreşine, 5. emekli konağına, 2.hanımlar konağına, 8. spor tesisine kavuştu.

Türkiye'nin tek dünyaya örnek tesisi olan Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete girdi.

Ahi Elvan, Ahi Mesut Cami ve türbelerinin ardından Emiryaman Cami ve Türbesi de tamamlanarak hizmete girdi.

Tunahan Spor Tesisleri hizmete açıldı.

35 park, 200 bin m² yeşil alan yapıldı.

Şeker Mahallesi Kapalı Pazarı tamamlandı.

Anadolu ve Türk Dünyası, 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde bir araya geldi.

etiSEM kursları kapsamında 6500 kişiye meslek ve beceri eğitimi aldı.

Eti-Park takas yoluyla Adalet Bakanlığı'na verildi.

200 bin çocuğu kapsayan görme, konuşma ve dil taramaları başlatıldı.

Kültür gezilerinden 8 bin, aşevi, eti-kart, evde bakım hizmeti gibi sosyal hizmetlerden 10 bin kişi yararlandı.

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31 Mart yerel Seçimleri'nde 4. kez belediye başkanı seçilen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 2019 yılını değerlendirdi. 2019 yılında Etimesgut'un, yaşam kalitesini artıran, birçok hizmet ve yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Demirel, "Engelsiz Yaşam Merkezi, Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi iki dev projemizin yanı sıra, ilçemize eğitim, kültür, sanat, sağlık ve sosyal alanlarda birçok hizmet kazandırdık. İnşallah 2020 yılında da hizmet ve yatırımlarımız artarak devam edecektir. Yeni bir yıla girerken; 2020 yılının hayırlara vesile olmasını diler, sizlere, ilçemize, milletimize, ülkemize, tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim" dedi.

ÖNEMLİ HİZMETLER YAPTIK

Demirel toplumun tüm kesimlerine hitap eden yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl içinde Ahi Elvan, Ahi Mesut Cami ve türbelerinin ardından Emiryaman Cami ve Türbesini de tamamlayarak hizmete açtık. Tunahan Spor Tesislerimizi tamamladık. Bu yıl ilçemize 35 park 200 bin m² yeşil alan daha kazandırdık. Anadolu ve büyük Türk Dünyası'nı 16. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde bir araya getirdik. etiSEM kursları kapsamında 6500 kişiye meslek ve beceri eğitimi sunduk. Eti-Park iş merkezini takas yoluyla Adalet Bakanlığı'na verdik. 0-21 yaş arası 200 bin çocuğumuzun görme, dil ve konuşma taramalarını başlattık. Kültür gezileri kapsamında 8 bin hemşehrimizi Çanakkale, Konya, Nevşehir ve Bilecik'e götürdük. Sosyal yardımlarımız bu yıl da devam etti; aşevi, eti-kart, evde bakım hizmeti gibi sosyal hizmetlerden 10 bin kişiye hizmet sunduk".

