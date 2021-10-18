Etimesgut Belediyesi 2022 Bütçesi Kabul Edildi

Etimesgut Belediyesi 2022 mali yılı bütçesi geçen yılın bütçesine göre yüzde 23 artış göstererek 518 milyon TL olarak kabul edildi.

2022 BÜTÇESİ 518 MİLYON TL

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel başkanlığında toplanan Etimesgut Belediye Meclisi 2022 yılı mali bütçesini oy birliğiyle kabul etti.

Başkan Demirel, bütçenin Etimesgut'a hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Belediye olarak çok ciddi hizmet ve yatırımlar gerçekleştirdik. 2022 bütçemizi de ilçemizin ve hemşehrilerimizin istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladık. Bütçemiz incelendiğinde faiz gider kaleminin yok denecek az olduğunu, iç ve dış borçlanmanın olmadığını görüyoruz. Belediyemiz güçlü mali yapısıyla, borçlanmadan, faiz ödemeden kendi ayakları üzerinde duran, bu güçlü mali yapısıyla da Türkiye'ye örnek hizmetler üretebilen bir belediyedir. Bizim gibi öz kaynaklarıyla borçsuz dev yatırımlar yapabilen Türkiye'de çok az belediye vardır. İnşallah oy birliğiyle geçen bu bütçemizi de hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak, ilçemizin değerine değer katacak hizmet ve yatırımlarda kullanacağız. Bütçemizin hazırlanmasında emeği geçen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MHP, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri de bütçeyle ilgili görüşlerini dile getirdiler. Yapılan konuşma ve değerlendirmelerin ardından 2022 mali yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.