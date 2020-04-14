  • BIST 98.550
  • Altın 378,707
  • Dolar 6,8181
  • Euro 7,4772
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Etimesgut Belediyesi Aşevi Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yoğun çalışıyor

Etimesgut Belediyesi Aşevi tüm dünyayı etkisine alan Yeni Tip Koronavirüs salgınını nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı, kronik rahatsızlığı olan, engelli, ihtiyaç sahibi bin 600 aileye her gün sıcak yemek ve ekmek  ulaştırıyor. 
Etimesgut Belediyesi Aşevi Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yoğun çalışıyor

Salgın öncesi 1200 aileye aşevi hizmeti verilirken salgın nedeniyle bu sayı  bin 600'e çıktı. Bu yılın ilk üç ayında aşevinden 120 bin kişiye yemek yardımı yapıldı.

Koronavirüs salgını öncesinde de ihtiyaç sahiplerine yemek desteği sağlayan aşevi salgınla birlikte hizmet alanını genişletti. Koronavirüs nedeniyle oluşturulan Etimesgut Belediyesi Atasına Hizmet Birimi'ne (EtiATA) başvurun vatandaşlar, yapılan değerlendirme ve tespitlerin ardından aşevi hizmetinden yararlanıyorlar.

20 aşçı, aşçı yardımcıları ve ulaştırmadan oluşan personel sabah 04.00'da yemek pişirme hazırlıklarına başlıyor. Dev kazanlarda pişirilen 3 çeşit yemek daha sonra çelik sefer taslarına dolduruluyor. Yemekler, 5 adet aşevi aracıyla belirlenen adreslere dağıtılmak üzere yola çıkıyor. İlçenin 36 mahallesinde gerçekleştirilen dağıtım işlemi 19.00'a kadar devam ediyor. Pişirme ve dağıtım sırasında personel maske ve eldiven giyiniyor, hijyen kurallarına azami özen gösteriliyor.

hb4a0940.jpg

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 'Kimse yatağa aç girmesin' diyerek 2011 yılında aşevini açtıklarını belirterek, "Aşevimiz 9 yıldır ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli, hasta, düşkün hemşehrilerimize hizmet veriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle aşevimizden yararlanan insamızın sayısı arttı. Evinden çıkamayan yaşı ilerlemiş büyüklerimizle, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız da talepleri durumunda bu hizmetimizden yararlanabiliyorlar. Günlük ortalama 1.600 ailemize sefer taslarımızla yemek ulaştırıyoruz. Gelen talebe göre sayımızı artırabiliyoruz. Ramazan ayı yaklaşıyor. Yine Ramazan ayın da aşevimiz daha aktif bir şekilde Etimesgut halkının yanında olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızılcahamam’da kullanılmış maske ve eldivenler gri atık kutusunda toplanacak.13 Nisan 2020 Pazartesi 22:37
  • Pursaklar Belediyesinden sevimli dostlara şefkat eli13 Nisan 2020 Pazartesi 21:30
  • Yenimahalle'de 20 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı13 Nisan 2020 Pazartesi 20:30
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: “Yanınızda olmaya devam edeceğiz”13 Nisan 2020 Pazartesi 19:30
  • Keçiören’de ekmek vatandaşın kapısına kadar götürüldü13 Nisan 2020 Pazartesi 00:00
  • Vatandaşlar evlerinde Pursaklar Belediyesi mahalle temizliğinde 12 Nisan 2020 Pazar 23:06
  • Keçiören Bağlum Karşıyaka Mahallesi dezenfekte edildi12 Nisan 2020 Pazar 22:10
  • Halk Ekmek’ten kesintisiz üretim12 Nisan 2020 Pazar 22:00
  • Pazarcı esnafına Başkan Yavaş’tan destek12 Nisan 2020 Pazar 21:02
  • Etimesgut yasağa uydu12 Nisan 2020 Pazar 19:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti