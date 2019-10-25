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Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde Emekli Konağı açıldı

Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet vermeye başlayan emekliler konağı, emeklilerden tam not aldı. 
Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde Emekli Konağı açıldı

Tarihi Ankara Evi şeklindeki emekliler konağında emeklilerin verimli ve keyifli vakit geçirmesi için her türlü donatı yer alıyor. Emekliler, okuma, sohbet, oyun, etkinlik alanlarının yer aldığı konakta emekliliğin tadını çıkarıyorlar. Emekliler Konağının açılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden emekliler, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ettiler.

Başkan Demirel de, Eryaman, Güzelkent, Elvankent, Atayurt emekli konaklarının ardından 5. emekli konağını Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde hizmete açtıklarını belirterek, "Tüm emeklilelerimizi konağımıza, sohbet etmeye, çay içmeye, keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum. Konağımız emeklilerimize hayırlı olsun" dedi.
 

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