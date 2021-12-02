Etimesgut Belediyesi engellilere özel hizmetler sunuyor

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "Biz engellilerimizin sorunlarına sadece Aralık'tan bakmıyoruz. Engelsiz bir yaşamın hayat boyu herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Özel insanlarımıza özel hizmetler sunuyoruz" dedi.

Engellilere yönelik yapılan hizmetleri anlatan Başkan Demirel, Türkiye'de tek, Dünya'ya örnek, engelsiz yaşam merkezinin Etimesgut'ta bulunduğunu belirterek, "20 bin m² alan üzerine kurulan; 9 bin m² kapalı alana sahip Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz, 5 bloktan oluşuyor. Merkezimizin 2 bloğu özel rehabilitasyon merkezi, 1 blok konaklama merkezi, 1 blok meslek ve beceri merkezi, 1 blok da eğitim ve sosyal hizmet merkezi olarak hizmet veriyor. Konaklama biriminde engelli bireyler yalnız veya yakınlarıyla misafir ediliyor. Düğünü, cenazesi ve özel işleri olan aileler engelli çocuklarını merkeze yatılı olarak bırakabiliyor. Merkezde, konferans salonu, sergi alanı, kütüphane, okuma salonu gibi engellilerin hayatlarını kolaylaştıran birçok donatı yer alıyor" dedi.

ENGELLİLERE HER ALANDA HİZMET

Demirel engellilere yönelik diğer hizmetleri de şöyle sıraladı: " Engellileri Denizle Buluşturma Projesi'yle rüya gibi tatil imkanı sunuyoruz. Engellilerin kamuya daha kolay yerleşmesi için Engelli KPSS kursları açıyoruz. Kent Konseyi Engelliler Meclisi'yle engellileri yönetimde söz sahibi yapıyoruz. Binlerce engelliye akülü araba gibi yaşam desteği ve rehberlik hizmeti sunuyoruz. Belediye tesislerine engellilerin kolay ulaşımını ve ücretsiz yararlanmalarını sağlıyoruz. Aşevi, eti-kart ve şefkateli çarşısıyla engelli ve ailelerine sosyal destek veriyoruz. Engelli ve hastalarımıza evlerinde kişisel bakım hizmeti sağlıyoruz. Engellilerin hayata daha sıkı bağlanmaları için sosyal kültürel etkinlikler düzenliyoruz."