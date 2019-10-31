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Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri Türk Bayrağı yaptılar

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nden yararlanan engelli kursiyerler, merkezden öğrendiklerini uygulamaya geçirdiler. Engelliler, öğretmenlerinin de desteğiyle Türk Bayrağı ve Atatürk posteri yaptılar. 
Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri Türk Bayrağı yaptılar

ATÖLYELERDE ÇALIŞTILAR

Çalışmanın her bir bölümü merkezin farklı atölyelerinde büyük emeklerle yapıldı. Resim atölyesinde boyanan posterin ahşap atölyesinde çerçevesi, mozaik atölyesinde çevre taşları, halı kilim atölyesin örgü işlemleri, bilim atölyesinde elektrik tesisatı ve ledleri döşendi. Çalışmaya son şekli verildikten sonra, Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri merkezin matbaasında basıldı. Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri çalışmasında merkezdeki 25 engellinin el emeği göz nuruyla son şeklini aldı.

BÜYÜK HEYECAN YAŞADILAR

Çalışmanın tamamlanmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan engelliler, "Bize imkan tanındığında neler yapabildiğimizi bir kez daha gösterdik. Cumhuriyet'imizin 986. yıldönümü anısına öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle böyle bir çalışma yapmak istedik ve 1 haftada bunu başardık. Çok mutluyuz. Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hizmete açarak bizlere bu imkanı sunan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e çok teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundular.

DEMİREL TEBRİK ETTİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, engellileri yaptıkları çalışmadan dolayı tebrik ederek, "Merkezimizden yararlanan engellilerimizin bu azmini, kararlığını ve bir şeyler yapabilme başarabilme şevkini gördükten sonra iyi ki böyle bir merkezi inşa ettik diyorum.Cumhuriyetimizin 96. yılında böyle özel bir çalışmada emeği olan tüm engellilerimizi, öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

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