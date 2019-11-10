Etimesgut Belediyesi 'Etimesgut Halk Kütüphanesi' 10 bin üyeye ulaştı

Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi bünyesinde hizmet veren 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip, 2 katlı kütüphanede aynı anda 500 kişi ders çalışabiliyor.

Kütüphaneden günde ortalama 2 bin kişiye hizmet sunuluyor. Kütüphane haftanın 6 günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet verirken; pazartesi günü ise genel temizlik nedeniyle 13.00'te açılıyor.

Üyelerinin sessiz, sakin ve huzurlu bir ortamda ders çalışmasına ve araştırma yapmasına imkan sağlayan tüm imkanların sunulduğu halk kütüphanesinde grup çalışma alanları, toplantı salonu kafeterya ve dinlenme alanları yer alıyor. Ücretsiz wi-fi hizmeti olan kütüphaneden Türk ve dünya üniversitelerinin arşivlerine katalog tarama sistemi ile erişim sağlanabiliyor.

NELER GEREKİYOR?

Kütüphaneden Etimesgut'ta ikamet eden lise ve dengi üzerindeki tüm okullarda okuyan öğrenciler, sınavlara hazırlanan vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor. Kütüphaneye üye olmak için ikametgah belgesi, öğrenciyse öğrenci, mezunsa mezuniyet belgesi, 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi yeterli oluyor.

3 KÜTÜPHANE TAMAM 4. YOLDA

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kütüphanelerin şehirlerin çok önemli bir ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, belediye bünyesinde 3 kütüphanenin hizmet verdiğini Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde de kütüphane kurulma aşamasında olduğunu söyledi.

YOĞUN TALEP BİZİ MUTLU OLUYORUZ

Demirel, "Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da hemşehrilerimize hizmetlerimiz var. Öğrencilerimiz, ders çalışmak için yeterli kütüphane olmadığını bize bildirdiler hemen harekete geçerek önce Kent Konseyimiz bünyesinde Kent Kütüphanemizi kurduk. Daha sonra kent kütüphanemizi Ahi Elvan Aile Yaşam Merkezi'nde oluşturduğumuz Ankara'mızın en güzel kütüphanelerinden biri olan Halk Kütüphanemizi açtık. Atatürk Okuma Evimiz, Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi'ndeki kütüphanemiz de hizmet veriyor. Kütüphanelerimizden binlerce insanımız yararlanıyor. Yoğun talep olduğunu görüyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin ellerinde kitaplarla kütüphanelere girdiğini ders çalıştığını görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.



