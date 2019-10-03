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Etimesgut Belediyesi etiSEM biriminde kurs kayıtları başladı

Kayıtlar devam ediyor, eğitimler 14 Ekim'de başlıyor…Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet verecek etiSEM biriminde kurs kayıtları başladı. Kursiyerler, 14 Ekim tarihinde ders başı yapacaklar.
Etimesgut Belediyesi etiSEM biriminde kurs kayıtları başladı

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) 13. şubesini Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'nde açtı. Bağlıca Mahallesi'nde hizmet veren etiSEM biriminde meslek ve beceri edindirme programları uygulanacak.

NELER VAR?

Merkezde, Kişisel Gelişim ve Eğitim Dersliği, Müzik ve Gösteri Sanatları Atölyesi, Mefruşat ve El sanatları Atölyesi, Sanat ve Tasarım Atölyesi, Geleneksel Türk İslam Sanatları Atölyesi, Geleneksel El Sanatları Atölyesi ile Bilişim ve Teknoloji Laboratuvarı yer alıyor.

HANGİ KURSLAR YER ALIYOR?

Kursiyerler, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, El Sanatları Teknolojisi, Geleneksel Oyunlar ve Zeka Oyunları, Grafik ve Fotoğraf, Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hobi ve Destek Eğitimleri, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Muhasebe ve Finansman, Müzik ve Gösteri Sanatları, Sanat ve Tasarım, Sağlık, Seramik ve Cam Teknolojisi ve Yabancı Diller gibi 16 farklı alanda onlarca farklı kurs programına katılarak meslek ve beceri kazanacaklar.

NASIL AYIT OLABİLİRİM?

etiSEM kurs programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve ön kayıt yaptırmak için; etiSEM'in internet (http://etisem.etimesgut.bel.tr/) adresi üzerinden (http://etisemybs.etimesgut.bel.tr/Login) Kursiyer Girişi ve Kursiyer Kayıt Sistemi menüsünden ulaşılabilecek.

DEMİREL'DEN KURSLARA DAVET

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, etiSEM birimlerinde meslek ve beceri eğitimlerine katılan tüm kursiyerle başarılar dileyerek, "etiSEM'in 13. şubesini Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezimizde açtık. Kayıtlarımız devam ediyor. Kendini geliştirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi kurslarımıza davet ediyorum" dedi.

TESİSTE YOK YOK

Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'nde etiSEM biriminin yanı sıra kapalı yüzme havuzu, 2500 kişilik spor salonu, emekli dinlenme evi, hanımlar konağı, ampute takımı sahaları, sporcu konaklama tesisi gibi birçok donatı da hizmet veriyor. 

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