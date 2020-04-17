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Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek 24 saat ekmek üretimi yapıyor

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı boyunca ekmek üretimine devam edecek. 
Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek 24 saat ekmek üretimi yapıyor

40 personel 3 vardiya şeklinde, 2 günlük yasak boyunca ihtiyaca göre 100 bin ekmek üretimi yapacak. El değmeden hijyenik ortamda üretilen ekmekler, ilçedeki 80 halk ekmek bayisine dağıtılacak; EtiATA Hizmet Birimi ve bayiler aracılığıyla vatandaşlara servis edilecek.

Fabrikada incelemelerde bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, fabrikanın 200 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Fabrikamızın Etimesgut'a yetecek ekmek üretim kapasitemiz var. 2002 yılında hizmete açtığımız ve 18 yıldır aralıksız ekmek üreten fabrikamızın önemi bugünlerde daha ortaya çıkmıştır" dedi.

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Demirel, şunları söyledi: "Fabrikamız 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulmuş olup, 3 bin metrekare kullanım alanına sahiptir. El değmeden hijyen kurallarına uyularak hiçbir katkı maddesi konulmadan; kaliteli, sağlıklı ve lezzetli ekmek üretilmektedir. ISO 90001 Kalite Belgesini sahip fabrikamızda Günlük ihtiyaca göre 100 bin ekmek üretilmekte, bu ekmekler ilçenin 80 noktasında bulunan ekmek bayilerine gönderilmektedir. İhtiyaç sahibi, engelli, yaşlı, hasta ve düşkün vatandaşlara, aşevinden yemekle birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. Piyasada 200 gram ekmek 1 Lira 25 Kuruş iken halk ekmekte 250 gram ekmek 90 Kuruşa satılmaktadır. Vatandaşlar, 3 ekmek fiyatına 5 ekmek alabilmektedir. Bu yönüyle de aile bütçesine belediye olarak önemli bir katkı sağlıyoruz"
 

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