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Etimesgut Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere soğan ve patates dağıttı

Etimesgut Belediyesi, hem üreticiye destek vermek hem de dar gelirli ailelerin mutfak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere 200 ton patates, 200 ton soğan dağıttı.
Etimesgut Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere soğan ve patates dağıttı

Niğde üreticisinden alınan 200 ton patates ile Polatlı üreticisinden alınan 200 ton soğan Etimesgut Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 kilogramlık filelere çuvallandı. Etimesgut Belediyesi'nde kaydı bulunan ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere talep eden Etimesgutlulara patates ve soğan verildi.

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel,  hem üreticilere hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla böyle bir sosyal hizmeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Belediye olarak aşevi, etikart, gıda ve giyim yardımları, evde kişisel bakım gibi birçok sosyal projeyi başarıyla yürütüyoruz. Patates ve soğan dağıtarak da dar gelirli ailelerimizin mutfak masraflarını küçük de olsa bir katkı sağladık" dedi.

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