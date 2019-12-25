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Etimesgut Belediyesi ilçeye kurulacak yeni kütüphane için arsa tahsis etti

Etimesgut Belediyesi, Kültür Bakanlığı'na kütüphane için 1.150 m² yer tahsis etti, protokol imzalandı.
Etimesgut Belediyesi ilçeye kurulacak yeni kütüphane için arsa tahsis etti

Etimesgut Belediyesi Halk Kütüphanesi, Yunus Emre Kültür Merkezi Kütüphanesi ve Atatürk Okuma Evi'nin ardından, Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi'ne kütüphane açılıyor. Etimesgut Belediyesi ile Kültür Bakanlığı İl kültür Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokole göre, Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'ndeki 1.150 metre kare alan kütüphane olarak kullanılmak üzere  Kültür Bakanlığı'na tahsis edildi. Bakanlık, tahsis edilen alanı kütüphane olarak yeniden düzenleyecek.
Tahsise ilişkin protokolü Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Ankara İl Kültür Müdürü Dr. Kamil Özer imzaladı.

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KÜTÜPHANELER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Başkan Demirel, Etimesgut Belediyesi olarak ilçeye Ankara'nın çağdaş kütüphanelerinden biri olan Halk Kütüphanesi'ni kazandırdıklarını hatırlatarak, " Ahi Elvan Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi bünyesinde hizmet veren 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip halk kütüphanemizde aynı anda 600 kişi ders çalışabiliyor. Üyesi sayısı 10 bini aşan kütüphanemiz büyük ilgi görüyor. İlçemizde ayrıca Yunus Emre Kültür Merkezi ile Atatürk Okuma Evi'miz öğrencilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ders çalışmalarına imkan sağlamaktadır. İmzaladığımız bu protokolle de Kültür Bakanlığımız, Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'miz bünyesinde çok güzel bir kütüphaneyi hayata geçirecekler. Belediye olarak biz 1.150 metre karelik alanı bakanlığımıza tahsis ettik. İnşallah kütüphanemiz kısa sürede açılarak Etimesgut halkına hizmet vermeye başlayacaktır" dedi.
Kütüphanenin yer alacağı 60 bin metre kare alan üzerindeki Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde  10 ayrı hizmet tesisi yer alıyor. Merkezde, kapalı yüzme havuzu, meslek ve beceri eğitimlerinin verildiği etiSEM binası, 2500 kişilik kapalı spor salonu, 32 kişilik sporcu konaklama tesisi, emekli dinlenme evi, kreş, hanımlar konağı, cami, ampute takımı için idman sahaları, açık basketbol, futbol ve voleybol sahaları hizmet veriyor.
 
 

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