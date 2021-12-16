Etimesgut Belediyesi ile Ankara Üniversitesi arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı

Etimesgut Belediyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversitenin rektörlük binasında gerçekleştirilen törende protokolü Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Necdet Ünüvar imzaladı.

Başkan Demirel, protokolle Türk Tarih Müzesi ve Parkı ile belediyenin diğer birimlerine üniversitenin önemli ölçüde akademik destek sağlayacağını belirterek "Ankara Üniversitemizle böyle bir protokol imzalamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu protokolle özelikle Türkiye'de ve Dünyada benzeri bulunmayan Türk Tarih Müzemize çok büyük destek sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.

Rektörü Prof. Dr Necdet Ünüvar da görevlendirilecek akademisyenlerin müze ve diğer birimlerde akademik çalışmalar ve araştırmalar yapacağını hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Protokolle birlikte belediye çalışanlarına mesleki ve kişisel eğitimler verilecek. Eğitim, seminer ve paneller gerçekleştirilecek ve yeni projeler geliştirilecek.