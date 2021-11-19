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Etimesgut Belediyesi öğrenciler için ücretsiz görme taraması imkanı sunuyor

Etimesgut Belediyesi, ücretsiz görme taramalarına Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde devam ediyor. Taramalara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay da katıldı.
Etimesgut Belediyesi öğrenciler için ücretsiz görme taraması imkanı sunuyor

Demirel görme panolarına geçerek öğrencilerin görme taramalarının ilk aşamasını gerçekleştirdi. Harfleri okumakta güçlük çeken öğrenciler testin ikinci aşaması için göz doktoru tarafından tarama cihazıyla detaylı göz muayenesinden geçirildi. Görme bozukluğu yaşayan öğrenciler çocuklar daha sonra tedavileri için hastaneye yönlendirildi.

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Başkan Demirel, 3 Ekim 2019 tarihinde başlatılan görme taramaları kapsamında taranan kişi sayısının 100 bine yaklaştığını belirterek, "Erken yaşta ortaya çıkan görme sorunları tedavi edilmezse ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle görme taramalarını çok önemsiyor, bu kapsamda ilçemiz genelinde 0-21 yaş arasındaki herkesi görme taramasından geçiriyoruz Pandemi süreciinde de gerekli tedbirlerimizi alarak ilçemizin dört bir yanında taramalarımızı gerçekleştiriyoruz. THK Üniversitesi ile işbirliği içinde üniversite öğrencilerimizin de taramalarına başladık" dedi. 

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