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Etimesgut Belediyesi şehitlerin adını parklarda yaşatıyor

Etimesgut Belediyesi, toplam alanı 500 bin m²'yi aşan 60  park ve hatıra ormanına şehitlerimizin isimlerini verdi, şehitlerimizin hatırasına dikilen ağaç sayısı 30 bine ulaştı.
Etimesgut Belediyesi şehitlerin adını parklarda yaşatıyor

Ailesi Etimesgut'ta ikamet eden şehitlerin isimlerini parklara veren ve şehitler adına hatıra ormanı oluşturan Etimesgut Belediyesi, parklara şehitlerin biyografilerinin yer aldığı kitabeler de koyarak, vatandaşların şehidini daha yakından tanımasına vesile oluyor.
Devletin ve milletin bekası için yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonu, Barış Pınarı Operasyonu'nda şehit olan kahraman askerlerin isimlerini taşıyan; Etimesgut Belediyesi'ne ait 60 park ve hatıra ormanı bulunuyor.

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Etimesgut Belediyesi 17 Şubat'ta hain terör örgütünün Merasim Sokak'ta yaptığı saldırıda şehit olan 29 askerin hatırasına '17 Şubat Şehitleri Hatıra Ormanı' oluşturdu. Bu alana 6 bin yetişkin ağaç dikilirken, şehitlerin künyeleri ağaçlara asıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 249 vatan evladı için de 120  bin metrekarelik '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı' kuruldu. Bu ormana da 6 bin 249 yetişkin ağaç dikildi. 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazısının bulunduğu ormana, 70 metre yüksekliğinde dev Türk bayrağı çekildi.

ŞEHİTLERİMİZİN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, inşa ettikleri parkların birçoğuna şehit isimlerini vererek şehitlerin aziz hatıralarını Etimesgut'ta yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Demirel, "Vatanımızın, milletimizin birliği, şanlı bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize çok şey borçluyuz. ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz. Kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için yaptığımız parklarımıza şehitlerimizin isimlerini veriyoruz. Yine şehitlerimiz için hatıra ormanları oluşturuyoruz. Hatıra ormanlarına binlerce yetişkin ağaçlar dikiyoruz. Allah şehitlerimizden razı olsun, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

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