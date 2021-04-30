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Etimesgut Belediyesi tam kapanmada da görevinin başında

17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma uygulaması boyunca Etimesgut Belediyesi hizmetlerin de aksama olmayacağı belirtildi.
Etimesgut Belediyesi tam kapanmada da görevinin başında

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, pandemi tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar devam edecek 'Tam Kapanma' sürecinde belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Vatandaşın mağdur olmaması için yoğun gayret sarfettiklerini belirten Demirel, özellikle, temizlik, alt-üstyapı, zabıta, aşevi, halk ekmek fabrikası ve sosyal destek birimlerinin sahada, görevinin başında olduğunu ifade etti.

Yayımlanan genelge doğrultusunda yeni çalışma planı oluşturulduğunu belirten Demirel, "Bu süreçte, temizlik, alt ve üst yapı hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ilgili personellerimiz dönüşümlü olarak görevlerine devam edecekler" dedi.

Sosyal desteklerin artarak devam edeceğine dikkat çeken Demirel, "Aşevimiz yıl boyunca olduğu gibi bu süreçte de hemşehrilerimize yemek servisine devam ediyor. Aşevinden 3 bin ihtiyaç sahibine, filyasyon ekiplerine, sağlık çalışanlarına sıcak yemek ulaştırıyoruz. Saha çalışması yapılarak tespit edilen 5 bin aileye gıda, ekmek desteği sağlıyoruz. 5 bin ailemiz  eti-kart hizmetimizden yararlanıyor. Halk Ekmek Fabrikamız, 40 personel 3 vardiya şeklinde 24 saat üretim yapıyor. Günlük ihtiyaca göre üretilen ekmek ve pideler ilçemizin 80 noktasında bulunan ekmek bayileri aracılığıyla halkımıza ulaştırılıyor" dedi.

Başkan Demirel, belediyenin tüm birimleriyle vatandaşa hizmet için sahada olduğuna dikkat çekerek, zabıta ekiplerinin de bu süreçte önemli görev üstlendiğini söyledi. Demirel, 140 zabıtanın 38 mahallede halkın sağlıklı gıda tüketmesi huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yaptığını, denetimlerin de artarak devam ettiğini vurguladı.

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