  • BIST 106.025
  • Altın 270,160
  • Dolar 5,7553
  • Euro 6,3330
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Etimesgut Belediyesi ücretsiz sağlık taramalarına başladı

Etimesgut Belediyesi ve Ankara Şehir Hastaneleri ile birlikte yürütülen 0-21 yaş arası kişileri kapsayan ücretsiz Görme, Dil - Konuşma taramaları Şehit Erdem Ertan Ortaokulu'nda başladı. Taramalara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı.
Etimesgut Belediyesi ücretsiz sağlık taramalarına başladı

Taramalar kapsamında öğrencilere önce sınıflarında görme panolarındaki harfler okutuldu. Harfleri okumakta güçlük çeken öğrenciler testin ikinci aşaması için Etimesgut Belediyesi Görme, Dil-Konuşma Tırı'na alındı. 
ikinci aşamada, öğrenciler, Etimesgut Belediyesi tarafından Japonya'dan getirtilen tarama cihazıyla göz doktoru tarafından detaylı göz muayenesinden geçirildiler. Göz bozukluğu ve derecesi tespit edilen öğrenciler Ankara Şehir Hastaneleri'ne tedavi için yönlendirildiler.
Taramaları yakından takip eden Başkan Demirel, proje kapsamında 0-21 yaş arası 200 bin kişiyi görme, konuşma ve dil taramalarından geçireceklerini söyledi.

ETİMESGUT'UN ÜÇTE BİRİ TARANACAK

Demirel, "Tespitlerimize göre okullarımızda ve okul dışında 200 bin çocuğumuz ve gencimiz yaşıyor. Hedefimiz 1 yılda bu gruba giren tüm hemşehrilerimizin taramalarını gerçekleştirmektir. 600 bin insanımızın yaşadığı Etimesgut'ta vatandaşlarımızın üçte biri bu hizmetimizden yararlanacaktır. Taramalarımızı 3 Ekimde 21 dakikada 1379 öğrencimizin göz taramasını yaparak Dünya rekoruyla başlatmıştık. Şimdi de Şehit Erdem Ertan Ortaokulu'nda taramalarımıza devam ediyoruz. İlçemizdeki bütün okullarımızda bu taramalar yıl boyunca devam edecektir. Taramalara destek veren öğrenci ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören anne köpek ve yavruları koruma altına alındılar26 Kasım 2019 Salı 00:59
  • Kahramankazan'da akmayan çeşme yeniden akmaya başladı26 Kasım 2019 Salı 00:57
  • Ankara'da göz kamaştıran sonbahar26 Kasım 2019 Salı 00:55
  • Başkentli gençler sağlıklı yaşam için yürüdüler26 Kasım 2019 Salı 00:53
  • Altındağ okullarında 'Çöpe atma basket at' etkinliği başladı26 Kasım 2019 Salı 00:51
  • Öğretmenler Gününü kutladı26 Kasım 2019 Salı 00:48
  • “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliği kapsamında Mamaklı gençler bir araya geldi26 Kasım 2019 Salı 00:01
  • Kahramankazan'da ara tatilde öğrenciler etkinliklerle eğlendi25 Kasım 2019 Pazartesi 00:59
  • Öğretmenler Gününü kutladı25 Kasım 2019 Pazartesi 00:58
  • Mamaklı minikler sabun üretiyor25 Kasım 2019 Pazartesi 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti