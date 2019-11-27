Etimesgut Belediyesi ücretsiz sağlık taramalarına başladı

Etimesgut Belediyesi ve Ankara Şehir Hastaneleri ile birlikte yürütülen 0-21 yaş arası kişileri kapsayan ücretsiz Görme, Dil - Konuşma taramaları Şehit Erdem Ertan Ortaokulu'nda başladı. Taramalara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı.

Taramalar kapsamında öğrencilere önce sınıflarında görme panolarındaki harfler okutuldu. Harfleri okumakta güçlük çeken öğrenciler testin ikinci aşaması için Etimesgut Belediyesi Görme, Dil-Konuşma Tırı'na alındı.

ikinci aşamada, öğrenciler, Etimesgut Belediyesi tarafından Japonya'dan getirtilen tarama cihazıyla göz doktoru tarafından detaylı göz muayenesinden geçirildiler. Göz bozukluğu ve derecesi tespit edilen öğrenciler Ankara Şehir Hastaneleri'ne tedavi için yönlendirildiler.

Taramaları yakından takip eden Başkan Demirel, proje kapsamında 0-21 yaş arası 200 bin kişiyi görme, konuşma ve dil taramalarından geçireceklerini söyledi.

ETİMESGUT'UN ÜÇTE BİRİ TARANACAK

Demirel, "Tespitlerimize göre okullarımızda ve okul dışında 200 bin çocuğumuz ve gencimiz yaşıyor. Hedefimiz 1 yılda bu gruba giren tüm hemşehrilerimizin taramalarını gerçekleştirmektir. 600 bin insanımızın yaşadığı Etimesgut'ta vatandaşlarımızın üçte biri bu hizmetimizden yararlanacaktır. Taramalarımızı 3 Ekimde 21 dakikada 1379 öğrencimizin göz taramasını yaparak Dünya rekoruyla başlatmıştık. Şimdi de Şehit Erdem Ertan Ortaokulu'nda taramalarımıza devam ediyoruz. İlçemizdeki bütün okullarımızda bu taramalar yıl boyunca devam edecektir. Taramalara destek veren öğrenci ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.