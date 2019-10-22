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Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi çalışmaları tamamlandı

60 bin metre kare üzerinde kurulan ve içerisinde 10 ayrı tesisin yer alığı tesis, yalnız Ankara'nın değil; Türkiye'nin en büyük belediye hizmet yerleşkesi olarak dikkat çekiyor.
Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi çalışmaları tamamlandı

Merkezde; havuz, etiSEM binası, 2500 kişilik kapalı spor salonu, sporcu konaklama binası, emekli dinlenme evi, kreş, hanımlar konağı, kütüphane, cami, ampute takımı için idman sahaları, açık basketbol, futbol ve voleybol sahaları, tenis kortları hizmet veriyor.

EMEKLİ KONAĞI

Etimesgut Belediyesi, emekli konaklarının 5. halkasını bu tesiste gerçekleştirdi. Tarihi Ankara evi şeklinde yapılan konakta, emekliler bir araya geliyor, kitap okuyor, sohbet ediyor, oyun oynuyor. Emekliliğin tadını bu konakta çıkarıyor.

HANIMLAR KONAĞI

Etimesgut Belediyesi Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı'nın ardından bu tesis bünyesinde de hanımlar konağı inşa etti. Yine Ankara Evi şeklinde yapılan konakta, hanımların bir araya gelerek vakitlerini değerlendirebilecekleri, gün ve toplantılarını yapabilecekleri alanlar bulunuyor.

EĞİTİM BİRİMLERİ

Etimesgut Belediyesi, 13. ETİSEM birimini, tesis bünyesinde açtı. 14 Ekim tarihinde ders başı yapıldı. etiSEM biriminde meslek ve beceri edindirme programları uygulanıyor. Tesis bünyesindeki kreş ve gündüz bakımevinde, modern sınıflarda okul öncesi eğitim, uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

HAVUZ VE SPOR SALONU

Merkezde belediyenin 5.yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile tam donanımlı spor salonu, 2500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu yer alıyor. Tesisteki 32 kişilik konaklama merkezi, Etimesgut Belediyespor sporcularının modern ve nezih bir ortamda konaklamasını sağlıyor. Bina içerisinde konaklayan sporcular için havuz, yemekhane, dinlenme alanları gibi her türlü sosyal donatı hizmet veriyor. Tesiste, ampüte takımı için özel olarak yapılmış antrenman ve maç sahaları da yer alıyor. 

DEMİREL: EN KAPSAMLI TESİS

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçeye birçok yaşam merkezi kazandırdıklarını belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin adını verdiğimiz tesisimiz, yalnız Etimesgut'un değil Ankara'nın en kapsamlı yaşam, eğitim ve spor yerleşkesidir" dedi.

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HERKES İÇİN DONATI VAR

Tesiste, toplumun tüm kesimlerini bir araya getirecek donatılara sahip olduğunu vurgulayan Demirel, "Bu tesiste, herkese yer var. Hayatın her alanına dokunan donatılar var. Çocuklarımız için kreş, gençlerimiz için spor merkezleri, kütüphane, emeklilerimiz için emekli dinlenme evi, kadınlarımız için konak,  meslek ve beceri eğitimi almak isteyenler için etiSEM birimlerimiz, spor kulüplerimiz için antrenman sahaları, sporcu konaklama merkezi, kapalı spor salonu, ampüte takımı sahaları ve daha birçok sosyal donatımız yer alıyor. Tesisimizde yok yok. Çok ciddi bir yatırım yaparak yapımını tamamladığımız tesisimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi tesisimizden yararlanmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.
Neler var?
1-Spor Merkezi
2-Kapalı Spor Salonu
3-Sporcu Konaklama Merkezi
4-Emekliler Konağı
5-Hanımlar Konağı
6-etiSEM Birimi
7-Kreş ve Gündüz Bakımevi
8-Kütüphane
9-Cami ve Kafetarya
10-Ampute takımı ve futbol takımları için sahalar, açık tenis kortları ve spor alanları

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