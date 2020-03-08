Etimesgut Belediyesi'nden 50 bin çocuğa görme ve dil taraması

Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ücretsiz Görme, Dil - Konuşma taramaları kapsamında 50 bin çocuğa görme taraması yapıldı.

Şehit Murat Bek İlkokulu'nda devam eden taramalara Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç da katıldı.

Kaymakam Sevgili ve Başkan Demirel, gözlerini kapatarak çocuklarla birlikte taramalara eşlik ettiler, tarama levhalarının başına geçerek görme taraması yaptılar.

Başkan Demirel, tarama sonrası öğretmenlerle bir araya gelerek taramaların önemine vurgu yaptı. Demirel, 3 Ekim tarihinde başlattıkları proje kapsamında 50 bin çocuğun taramasını yaptıklarını belirterek, "Bugünde 50 bin 1. çocuğumuzun görme taramasını gerçekleştirdik. Hedefimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 100. açılış yıldönümüne kadar 100 bin çocuğumuzun taramasını gerçekleştirmektir. Bu yıl içerisinde de 0-21 yaş arası 200 bin çocuğumuzun görme konuşma ve dil taramalarını yaparak hedefimize ulaşmayı planlıyoruz. Projeyle, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletlerin başlatmış olduğu VİSİON 2020 görme hakkı inisiyatifinde ülkemizi temsil noktasındayız" dedi.

TARAMALAR EĞİTİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Görme taramalarını çok önemsediklerinin altını çizen Demirel, taramalar sonucunda 2 bin çocukta çeşitli görme bozuklukları tespit edildiğini ve bu çocukların tedavileri için Ankara Şehir Hastanesi'ne yönlendirildiğini söyledi. Demirel, "Ailelerin de ne yazık ki çocukların görme rahatsızlığı üst seviyeye çıkana kadar haberi olmayabiliyor.Eğer görme taramalarını yapmasaydık, görme bozukluklarını tespit edemezdik. Bu yönüyle bu taramaların çocuklarımızın eğitimleri ve geleceği açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. 600 bin nüfuslu ilçemizin üçte birini bu taramadan geçireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

REKORLA BAŞLAMIŞTI

Etimesgut Belediyesi Görme, Dil - Konuşma taramaları 3 Ekim 2019 tarihinde Tescil Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural gözetiminde 21 dakikada 1.379 çocuğun taramasıyla dünya rekoru kırılarak başlatılmıştı. Taramalar, belirlenen program dahilinde ilçedeki bütün okullarda devam edecek.



