Etimesgut Belediyesi'nden EBYS dönemi

Etimesgut Belediyesi, kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçti. Bu sistemle yazışmalar dijital ortamda e-imza ile daha hızlı yapılacak, iş verimliliği artacak.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediyesi bürokrat ve personeline yönelik Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) semineri verildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde sistemin nasıl kullanılacağı ve sağlayacağı kolaylıklar detaylarıyla anlatıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e de sistem hakkında detaylı bir sunum yapıldı eğitim verildi.

Eğitim sonrası açıklamalarda bulunan Demirel, İçişleri Bakanlığı EBYS modülünde kurum içi birim müdürlükleri, diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan yazışmaların elektronik ortamda çok daha hızlı gerçekleşeceğini söyledi. Sistemin zaman, emek ve kırtasiyede büyük tasarruf sağlayacağını kaydeden Demirel " EBYS ile, gerek kurum içi birimlerimiz arası yazışmalarımız gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalarımız bilgisayar ortamında yapılacak.

Belgeler, elektronik ortamda onaylanıp elektronik imza ile imzalanacak. Yazışmalar standartlaşacak, yazışmaların sevk, paraf ve onay süreleri kısalacak, harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilecek. Yazışmalar daha sağlıklı bir şekilde arşivlenecek. Belediyemizin iş verimliliği ve hizmet kalitesi daha da artacak. Hemşehrilerimize daha hızlı ve daha sağlıklı hizmet sunacağız. Bu sistemi bürokrat ve personelimizin başarılı bir şekilde uygulaması için eğitim semineri düzenledik" dedi.

