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Etimesgut Belediyesi’nden kiralık büfe ve kafe

Ankara’da Etimesgut Belediyesi elindeki büfe ve kafeteryaları kiraya veriyor. Etimesgut Belediyesi’nden kiralık ve satılık büfe ve kafelerin listesi haberimizde:
Etimesgut Belediyesi’nden kiralık büfe ve kafe

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Etimesgut Belediyesi elindeki büfe ve kafeteryaları kiraya veriyor. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.08.2021

İlanda ihale içeriği şöyle ifade edildi: “Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan Şehit Osman Avcı ve Tunahan Mahallelerinde bulunan 2 adet büfenin satış, Oğuzlar Mahallesinde bulunan 1 adet kafeteryanın kiralama ihalesi.”

Etimesgut Belediyesi’nden kiralık ve satılık büfe ve kafelerin tam listesi için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com


 

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