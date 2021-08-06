Etimesgut Belediyesi’nden kiralık büfe ve kafe

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Etimesgut Belediyesi elindeki büfe ve kafeteryaları kiraya veriyor.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.08.2021
İlanda ihale içeriği şöyle ifade edildi: “Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan Şehit Osman Avcı ve Tunahan Mahallelerinde bulunan 2 adet büfenin satış, Oğuzlar Mahallesinde bulunan 1 adet kafeteryanın kiralama ihalesi.”
Etimesgut Belediyesi’nden kiralık ve satılık büfe ve kafelerin tam listesi için TIKLAYIN.
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