Etimesgut Belediyesi'nden Milli Gurur

Süper Lig'de mücadele eden Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol takımından 7 futbolcunun milli takımda yer alması Etimesgut Belediyesi'nde ayrı bir gurura neden oldu.

Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonasında Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Tesisleri'nde hazırlandı. Futbolcular, pandemi sürecinde düzenli idman yaparak yoğun tempoda şampiyonluğa bilendiler.

DEVLET BAHÇELİ TESİSLERİ'NDE HAZIRLANDILAR

Etimesgut Belediyesi'nin ampute futbol takımı için özel olarak hazırladığı antrenman sahalarını kullanan milli takım oyuncuları, merkezin spor salonu, hamam, sauna, havuz ve diğer donatılarından da en üst düzeyde yararlandılar.

Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol takımından; 11 gol atarak hem "gol kralı" hem de "en değerli oyuncu" unvanıyla şampiyonayı tamamlayan milli yıldız Ömer Güleryüz'ün yanı sıra kaleci Bülent Çetin, Alican Kuruyamaç, Şeyhmus Erdinç, Feyyaz Gözüaçık ve Kemal Güleş milli takım için ter döktüler.

AMPUTE TAKIMINA DESTEK

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Belediyesi Ampute Takımı'nı kurarak tesis ve diğer gerekli tüm destekleri verdiklerini belirterek, "Ampute futbol takımımız için Devlet Bahçeli Tesislerimizde antrenman sahaları yaptık. Ampute takımımız süper lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası'nı kazandı. Takımızda yer alan 7 futbolcumuz aynı zamanda milli takım futbolcusudur ve milli takımın başarısında diğer futbolcularımızla birlikte önemli bir pay sahibidir. Ampute futboluna verdiğimiz destek kulüp olarak bizlere başarı getirdiği gibi milli takımımızın da Avrupa şampiyonluğunda büyük rol oynamıştır. Bu yönüyle mutluluğumuz sevincimiz daha da artırmıştır. Bir kez daha milli takımımızı tebrik ediyorum" dedi.