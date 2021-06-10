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Etimesgut Belediyesi'nden ücretsiz online dil kursu

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) ve özel bir akademi işbirliğiyle ücretsiz on-line A1 sertifikalı İngilizce Kursu düzenlenecek.
Etimesgut Belediyesi'nden ücretsiz online dil kursu

Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediği Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) ve özel bir akademi işbirliğiyle ücretsiz on-line A1 sertifikalı İngilizce Kursları, "Bir Dil Bir Hayat' sloganıyla ilkokul, ortaokul, lise üniversite ve yetişkinler kategorilerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Katılım için Katılıyorum yazarak 0532 820 08 14 nolu telefondan watsap ve telegram üzerinden irtibata geçilebilecek.

UZAKTAN VE YÜZ YÜZE EĞİTİMLER SÜRÜYOR
Diğer yandan etiSEM, Etimesgut Belediyesi Uzaktan Eğitim Merkezi (etiUZEM), Etimesgut Belediyesi Destek Eğitim Merkezi (etiDEM) bünyesinde verilen dersler; 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme süreciyle birlikte uygulamaya konulan Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde sürüyor.

Yüz Yüze Eğitim Programı uygulamasına ara verilen etiSEM Kursları 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren Telafi Eğitim Programı şeklinde yapılıyor.  Hafta sonları verilen etiSEM kurs programları ise cumartesi günü yapılırken, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle bazı kurslar hafta içine alındı. Akşam saatlerinde verilen etiSEM kurs programları da en geç saat 20:00’de tamamlanacak şekilde yeniden düzenlendi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, etiSEM kurs programlarını pandemi tedbirleri kapsamında yeniden düzenlediklerini belirterek, "İsteyene yüzyüze isteyen uzaktan eğitim vermeye devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte kurallara uyarak pandemi sürecini atlatıp tamamen yüz yüze eğitimlerimize başlarız" dedi. 

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