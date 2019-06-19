Etimesgut Belediyesi'ne Kırgız büyükelçiden ziyaret

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti.

Büyükelçi Omuraliyev, Demirel'e Kırgızistan yerel motiflerinden oluşan hediye takdim etti.

Başkan Demirel'i, 4. kez belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden Kırgızistan Büyükelçisi, Etimesgut Belediyesi ile Kırgızistan arasında kurulan yakın işbirliğini geliştirerek sürdürmek istediklerini söyledi. Başkan Demirel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Kubanyehbek Omuraliyev'i tebrik ederek başarılar diledi.

Başkan Demirel, Türkiye ile Kırgızistan arasında kardeşlik bağları olduğuna vurgu yaparak bu bağları daha da güçlendirme adına belediye olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.



