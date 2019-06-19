  • BIST 94.244
  • Altın 253,296
  • Dolar 5,8339
  • Euro 6,5442
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Etimesgut Belediyesi'ne Kırgız büyükelçiden ziyaret

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti. 
Etimesgut Belediyesi'ne Kırgız büyükelçiden ziyaret

Büyükelçi Omuraliyev, Demirel'e Kırgızistan yerel motiflerinden oluşan hediye takdim etti.
Başkan Demirel'i, 4. kez belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden Kırgızistan Büyükelçisi, Etimesgut Belediyesi ile Kırgızistan arasında kurulan yakın işbirliğini geliştirerek sürdürmek istediklerini söyledi. Başkan Demirel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Kubanyehbek Omuraliyev'i tebrik ederek başarılar diledi.

Başkan Demirel, Türkiye ile Kırgızistan arasında kardeşlik bağları olduğuna vurgu yaparak bu bağları daha da güçlendirme adına belediye olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 19 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ19 Haziran 2019 Çarşamba 08:27
  • 19 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ19 Haziran 2019 Çarşamba 08:26
  • Türk Kültürüyle dolu bir müze 19 Haziran 2019 Çarşamba 00:50
  • Kızılcahamam'dan pullu tanıtım19 Haziran 2019 Çarşamba 00:49
  • Yüzme havuzları yaza hazır19 Haziran 2019 Çarşamba 00:46
  • Çubuk Belediye’sinden dolandırıcılık uyarısı19 Haziran 2019 Çarşamba 00:38
  • Çamlıdere'de binlerce gül açtı19 Haziran 2019 Çarşamba 00:36
  • Başkent'in gururu FOMGET19 Haziran 2019 Çarşamba 00:33
  • Altındağ'da yağmur sonrası temizlik19 Haziran 2019 Çarşamba 00:32
  • Altındağ'da müze kardeşliği19 Haziran 2019 Çarşamba 00:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti