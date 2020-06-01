Etimesgut Belediyesi'nin 35 tesisi yeniden açılıyor

Etimesgut Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinde geçici olarak kapattığı tesislerini, yeni normalleşme süreciyle birlikte bugün yeniden açıyor.

Etimesgut Belediyesi'nin 11 yaşam merkezi, 5 kapalı yüzme havuzu, 5 kreş ve gündüz bakımevi, 3 kütüphane, 2 hanımlar konağı, 9 spor tesisi kapılarını açarak vatandaşlara hizmet vermeye başlıyor.

EĞİTİM BİRİMLERİ VE EMEKLİ KONAKLARI AÇILMIYOR

Meslek ve beceri eğitimi veren ve 13 şubesi bulunan Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredat proğramıyla birlikte yürütüldüğü için okulların açılmasıyla eğitime başlayacak. Belediyenin 5 emekli konağı da yine alınan tedbirler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

TEDBİRLER ALINDI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yayımlanan genelgeler doğrultusunda hizmet vermeye başlayacak olan tesislerde koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Tesislerin, ilaçlanarak dezenfekte edildiğini ve belirli aralıklarla dezenfektan çalışmalarının uygulanacağını kaydeden Demirel, "Biz gerekli tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın kendi kişisel tedbirlerini alması çok önemli, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları virüsün yayılımının azalmasında çok önemli bir etken. Personelimizi, kendilerinin ve vatandaşların kurallara azami özen göstermeleri konusunda uyarılarımızı yaptık. İnşallah yeni normalleşme sürecini başarıyla uygulayacağız. Tüm hemşehrilerimizden kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.

Etimesgut Belediyesi'nin hizmet vermeye başlayacak tesisleri şunlar:

Yaşam Merkezleri

Devlet Bahçeli Eğitim Spor Ve Yaşam Merkezi

Engelsiz Yaşam Merkezi

Atakent Sosyal Tesisleri

Kent Konseyi Binası

Korkut Ata Kongre Ve Kültür Merkezi

Göktürk Aile Yaşam Ve Eğitim Merkezi

Ahi Elvan Aile Yaşam Ve Eğitim Merkezi

Güzelkent Aile Yaşam Ve Eğitim Merkezi

Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı

Ziya Gökalp Tesisleri-Aile Akademisi

Merkez Havuz ve Sosyal Tesisi

Kreş ve Gündüz Bakımevleri

Zübeyde Hanım Kreş Ve Gündüz Bakımevi

Eryaman 3. Etap Kreş

Ahi Elvan Kreş Ve Gündüz Bakımevi

Güzelkent Aile Yaşam Merkezi Kreşi

Devlet Bahçeli Tesisleri Kreşi

Kütüphaneler

Ahi Elvan Halk Kütüphanesi

Atatürk Okuma Evi

Yunus Emre Kültür Merkezi Kütüphanesi

Spor Tesisleri

Turan Spor Tesisleri

Ülkü Spor Tesisleri

Atatürk Şehir Stadı

Atabey Spor Tesisleri

Turkuaz Spor Tesisleri

Tunahan Spor Tesisleri

Ayyıldız Spor Tesisleri

Atayurt Spor Tesisi

Devlet Bahçeli Tesisleri Spor Merkezi