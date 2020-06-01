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Etimesgut Belediyesi'nin 35 tesisi yeniden açılıyor

Etimesgut Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinde geçici olarak kapattığı tesislerini, yeni normalleşme süreciyle birlikte bugün yeniden açıyor.
Etimesgut Belediyesi'nin 35 tesisi yeniden açılıyor

Etimesgut Belediyesi'nin 11 yaşam merkezi, 5 kapalı yüzme havuzu, 5 kreş ve gündüz bakımevi, 3 kütüphane, 2 hanımlar  konağı, 9 spor tesisi kapılarını açarak vatandaşlara hizmet vermeye başlıyor.

EĞİTİM BİRİMLERİ VE EMEKLİ KONAKLARI AÇILMIYOR

Meslek ve beceri eğitimi veren ve 13 şubesi bulunan Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredat proğramıyla birlikte yürütüldüğü için okulların açılmasıyla eğitime başlayacak. Belediyenin 5 emekli konağı da yine alınan tedbirler kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

TEDBİRLER ALINDI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yayımlanan genelgeler doğrultusunda hizmet vermeye başlayacak olan tesislerde koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Tesislerin, ilaçlanarak dezenfekte edildiğini ve belirli aralıklarla dezenfektan çalışmalarının uygulanacağını kaydeden Demirel, "Biz gerekli tedbirlerimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın kendi kişisel tedbirlerini alması çok önemli, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları virüsün yayılımının azalmasında çok önemli bir etken. Personelimizi, kendilerinin ve vatandaşların kurallara azami özen göstermeleri konusunda uyarılarımızı yaptık. İnşallah yeni normalleşme sürecini başarıyla uygulayacağız. Tüm hemşehrilerimizden kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.
Etimesgut Belediyesi'nin hizmet vermeye başlayacak tesisleri şunlar:

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Yaşam Merkezleri
Devlet Bahçeli Eğitim Spor Ve Yaşam Merkezi
Engelsiz Yaşam Merkezi
Atakent Sosyal Tesisleri
Kent Konseyi Binası
Korkut Ata Kongre Ve Kültür Merkezi
Göktürk Aile Yaşam Ve Eğitim Merkezi
Ahi Elvan Aile Yaşam Ve Eğitim Merkezi
Güzelkent Aile Yaşam Ve Eğitim Merkezi
Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağı
Ziya Gökalp Tesisleri-Aile Akademisi
Merkez Havuz ve Sosyal Tesisi
Kreş ve Gündüz Bakımevleri
Zübeyde Hanım Kreş Ve Gündüz Bakımevi
Eryaman 3. Etap Kreş
Ahi Elvan Kreş Ve Gündüz Bakımevi
Güzelkent Aile Yaşam Merkezi Kreşi
Devlet Bahçeli Tesisleri Kreşi
Kütüphaneler
Ahi Elvan Halk Kütüphanesi
Atatürk Okuma Evi
Yunus Emre Kültür Merkezi Kütüphanesi
Spor Tesisleri
Turan Spor Tesisleri
Ülkü Spor Tesisleri
Atatürk Şehir Stadı
Atabey Spor Tesisleri
Turkuaz Spor Tesisleri
Tunahan Spor Tesisleri
Ayyıldız Spor Tesisleri
Atayurt Spor Tesisi
Devlet Bahçeli Tesisleri Spor Merkezi

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