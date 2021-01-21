Etimesgut Belediyespor 2. yarıya iddialı geliyor

Etimesgut Belediyespor, Taner Öcal yönetiminde 27 futbolcuyla Antalya'da kamp yapıyor.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grubun ilk devresini 24 puanla 13. sırada kapatan Etimesgut Belediyespor ligin ikinci yarısına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktörlük görevine Taner Öcal'ı getiren başkent ekibi hazırlıklarını Antalya kampıyla sürdürüyor.

Yeni hocasıyla iyi bir hava yakalayan Etimesgut'ta futbolcuların moralleri yerinde. Kulüp yönetimi, 27 kişilik kadroya yeni isimler katarak kadroyu daha da güçlendirmeyi planlıyor.

27 Ocak'ta Bodrum deplasmanında ligin ikinci yarısına başlayacak Etimesgut Belediyespor galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor.

Ligin ilk yarısında 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik alan başkent ekibi 7 kez de sahadan puansız ayrıldı. 18 kez rakip fileleri havalandıran Etimesgut, kalesinde 20 gol gördü.