Etimesgut Belediyespor, Kastamonuspor'a gol yağdırdı

2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Etimesgut Belediyespor GMG Kastamonuspor'u 5-0 yenerek puanını 52'ye çıkardı, 9 maçlık galibiyet serisini devam ettirdi.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı Yusuf Yıldırım (2) ve Şahin Fıstıkçı'nın golleriyle 3-0 Etimesgut üstünlüğüyle tamamlandı.

Gollerine 2. yarıda da devam eden başkent temsilcisi 62. dakikada Ömer Faruk Ermeç'in golüyle farkı 4'e çıkardı. 76. dakikada Şahin Fıstıkçı maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. Etimesgut Belediyespor sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Ligin ilk yarısında düşme potasında bulunan Etimesgut Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal dönemiyle birlikte oynadığı 11 maçta 28 puan topladı.

30 hafta sonunda 52 puanla grubunda 6. sıraya yükselen Etimesgut Belediyesi Play-Off potasında yer alıyor. Etimesgut Belediyesi bu hafta 1922 Konya deplasmanına gidecek.

HEDEF 1. LİG

Maçı izleyen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel takımı galibiyetinden dolayı kutladı. Demirel, "Üst üste 9. galibiyetini alarak çok güzel bir seri yakalayan takımımızı tebrik ediyorum. Bu güzel futbol, bu birliktelik devam ettikçe önce play-off gruplarına, play-off maçlarını kazanarak 1. Lig'e çıkacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Kulüp Başkanı Hasan Kartal da maç sonunda oyuncuları tebrik etti.