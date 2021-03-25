  • BIST 1.394
  • Altın 442,277
  • Dolar 7,9358
  • Euro 9,3379
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -2 °C
»

Etimesgut Belediyespor, Kastamonuspor'a gol yağdırdı

2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Etimesgut Belediyespor GMG Kastamonuspor'u 5-0 yenerek puanını 52'ye çıkardı, 9 maçlık galibiyet serisini devam ettirdi.
Etimesgut Belediyespor, Kastamonuspor'a gol yağdırdı

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı Yusuf Yıldırım (2) ve Şahin Fıstıkçı'nın golleriyle 3-0 Etimesgut üstünlüğüyle tamamlandı. 

Gollerine 2. yarıda da devam eden başkent temsilcisi 62. dakikada Ömer Faruk Ermeç'in golüyle farkı 4'e çıkardı. 76. dakikada Şahin Fıstıkçı maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. Etimesgut Belediyespor sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Ligin ilk yarısında düşme potasında bulunan Etimesgut Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal dönemiyle birlikte oynadığı 11 maçta 28 puan topladı.

hb4a4351.jpg

30 hafta sonunda 52 puanla grubunda 6. sıraya yükselen Etimesgut Belediyesi Play-Off potasında yer alıyor. Etimesgut Belediyesi bu hafta 1922 Konya deplasmanına gidecek.

hb4a4125-001.jpg

HEDEF 1. LİG
Maçı izleyen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel takımı galibiyetinden dolayı kutladı. Demirel, "Üst üste 9. galibiyetini alarak çok güzel bir seri yakalayan takımımızı tebrik ediyorum. Bu güzel futbol, bu birliktelik devam ettikçe önce play-off gruplarına, play-off maçlarını kazanarak 1. Lig'e çıkacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Kulüp Başkanı Hasan Kartal da maç sonunda oyuncuları tebrik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaşlılar Haftası Keçiören’de kutlandı26 Mart 2021 Cuma 00:24
  • Vatandaşın içini ısıtan ikram26 Mart 2021 Cuma 00:22
  • Keçiören'de yaza yemyeşil hazırlık 26 Mart 2021 Cuma 00:20
  • Tarihi mekânlarda şiir okudular26 Mart 2021 Cuma 00:20
  • İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması sonuçlandı26 Mart 2021 Cuma 00:18
  • Miniklere C vitaminin önemi anlatıldı25 Mart 2021 Perşembe 04:50
  • Peşaver Şehitlik Anıtı Keçiören'de açıldı25 Mart 2021 Perşembe 04:13
  • Altındağ'da kar, yollara engel olamadı25 Mart 2021 Perşembe 03:12
  • Ücretsiz stüdyo hizmeti yeniden başlıyor25 Mart 2021 Perşembe 02:13
  • Başkan Yaşar, öğretmenler ile bir araya geldi25 Mart 2021 Perşembe 01:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti