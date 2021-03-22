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Etimesgut, Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlanıyor

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda yaptığımız hizmet ve yatırımlarla Etimesgut'u Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına hazırlıyoruz” dedi.
Etimesgut, Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlanıyor

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, katıldığı bir programda, Etimesgut’u Cumhuriyetin 100’üncü yılına hazırladıklarını belirterek, “Eğitimde, kültürde, sanatta, sporda hayatın her alanında yaptığımız hizmet ve yatırımlarla Etimesgut'u Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına hazırlıyoruz. Etimesgut’u her alanda daha yaşanabilir daha çağdaş örnek bir ilçe haline getireceğiz” diye konuştu.

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KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ HEDEFİ
Belediye Başkanı Enver Demirel, 1999 yılında ilçenin önüne kültür ve sanat şehri hedefi koyduklarını hatırlatarak, bu hedef doğrultusunda önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini, ilçeye birçok kültür ve yaşam merkezleri kazandırdıklarını söyledi. Demirel, "Eğitimde, kültürde, sanatta, sporda hayatın her alanında yaptığımız hizmet ve yatırımlarla Etimesgut'u Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına hazırlıyoruz” dedi.

3 MİLYON METREKARELİK YEŞİL ALAN
Demirel, "Bugün baktığımızda ilçemize 3 milyon metrekareyi aşan yeşil alan kazandırdık. Türkiye'nin örnek engelsiz yaşam merkezini ilçemizde hizmete açtık. Dünyada bir benzeri olmayan Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı tamamladık. İçerisinde birçok tesisin yer aldığı Devlet Bahçeli Eğitim, Kültür ve Yaşam Merkezi'ni hizmete açtık. 50 bine yakın insanımıza etiSEM ile ücretsiz meslek ve beceri kursu imkânı sağladık.”

ONLARCA EĞİTİM, SPOR VE YAŞAM MERKEZLERİ KAZANDIRDIK
“İlçemize onlarca eğitim, spor ve yaşam merkezleri kazandırdık. Pandemi sürecinde üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirirken diğer hizmetlerimizi de aksatmadık. Festivalimizi pandemi nedeniyle yapamadık ancak 100 üniversiteden 286 bilim insanımızın katıldığı Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu'nu gerçekleştirdik.”

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HEDEFLER KOYDUK
“İnşallah Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Etimesgut'u, her alanda daha yaşanabilir daha çağdaş örnek bir ilçe haline getireceğiz. Bunun için eğitimde, kültürde sanatta, sporda her alanda kendimize hedefler koyduk. Bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Demirel, konuşmasında gazetecilerin kamuoyunu doğru bilgilendirmek gibi çok önemli bir görev üstlendiğini de vurgulayarak tüm basın çalışanlarına başarılar diledi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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