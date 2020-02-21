Etimesgut Devlet Hastaneleri Listesi.. Etimesgut’taki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Etimesgut Devlet Hastaneleri'nin İsimleri Neler? Etimesgut'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Etimesgut’taki hastaneler, Etimesgut’taki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. 2020 Güncel Liste...

Etimesgut Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Etimesgut'da kaç tane Devlet Hastanesi var? Etimesgut’taki hastaneler, Etimesgut’taki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Etimesgut Devlet Hastanesi, Etimesgut’taki Devlet Hastaneleri nerede? Etimesgut Hastane 2020 Güncel Liste…

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Etimesgut’a yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Etimesgut’taki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Etimesgut’taki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.

ETİMESGUT DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020

Etimesgut'ta hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?

ETİMESGUT

1. ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ

İstasyon Mah. Leylak Cad. Ulubatlı Hasan Sok. No : 5 Etimesgut / ANKARA

İletişim: 0 (312) 552 55 00

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2. ANKARA ETİMESGUT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Erler Mahallesi Türkkızılayı Caddesi Etimesgut, ANKARA

İletişim: 0 (312) 293 30 00

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3. ANKARA ETİMESGUT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI ERYAMAN 2. ETAP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Şehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad. 62.Sok. No:6 Etimesgut/ANKARA

İletişim: 0 (312) 281 39 01

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4. ANKARA ETİMESGUT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI OSMAN ARIOĞLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Eryaman Mah.19 Mayıs Cad. 264 Sok. No:4 Türkkonut Etimesgut/ANKARA

İletişim: 0 (312) 283 55 03

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