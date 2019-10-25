Etimesgut Engelsiz Yaşam Merkezi tam not aldı

TBMM Otizm, Down Sendromu ve Diğer Gelişimsel Bozukluklar Komisyonu Etimesgut Engelsiz Yaşam Merkezi'ne tam not verdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, komisyon üyelerine merkez hakkında bilgi vererek, merkezin engelli ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıran birçok donatıya sahip olduğunu söyledi. Merkezin Türkiye'de örneği olmadığını kaydeden Demirel, 5 bloktan oluşan merkezin 2 bloğunun özel rehabilitasyon merkezi, 1 bloğun konaklama merkezi, 1 bloğun meslek ve beceri merkezi, 1 bloğun da eğitim ve sosyal hizmet merkezi olarak hizmet verdiğini ifade etti.

AVRUPA'YA ÖRNEK

Komisyon Başkanı Çelik, tesisin her yönüyle örnek olduğunu ifade ederek, "Gerçekten çok güzel ve yerinde bir yatırım olmuş. Bütün yerel yönetimler bu hizmetleri bu tesisi örnek almalıdır. Avrupa'da bile böyle tesisler yok. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i tebrik ediyorum, böyle bir tesisi engelli ve ailelerine kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



Demirel komisyon üyelerini daha sonra Etimesgut Belediyesi'nde ağırlayarak, ilçe ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Komisyon üyeleri arasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy yer aldı.

