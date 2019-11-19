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Etimesgut Eryaman Atatürk Emekliler Konağı'nda kuşaklar buluştu

Etimesgut Belediyesi Eryaman Atatürk Emekliler Konağı, kuşakları buluşturdu. Dede -torun buluşma etkinliği kapsamında dedeler torunlarını da alarak emekliler konağına geldiler. 
Etimesgut Eryaman Atatürk Emekliler Konağı'nda kuşaklar buluştu

İki kuşak bir arada önce tiyatro gösterisi izlediler. Daha sonra renkli yarışmalara, dedeler ve torunlar kıyasıya rakip oldular.

Günün sonunda dedeler torunlarına oyuncaklar hediye ederken torunlarda dedelerine gömlek ve pantolon hediye ettiler. Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon sonunda dedeler ve torunlar el ele hafta sonunu birlikte geçirmenin mutluluğuyla emekliler konağından ayrıldılar.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de buluşmaya katıldı, dedeler ve torunların mutluluğuna ortak oldu.

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