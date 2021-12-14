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Etimesgut Eryaman’da icradan satılık daire

Etimesgut’un Eryaman mahallesinde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Ankara Batı İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin muhammen bedeli 360 bin TL. İlk satış tarihi ise 1 Şubat 2022.
Etimesgut Eryaman’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Eryaman mahallesinde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Ankara Batı İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin muhammen bedeli 360 bin TL. 

İlk satış tarihi ise 1 Şubat 2022.

2. Satış Günü: 01/03/2022 

Satış Yeri : Mezat Salonu

Etimesgut Eryaman’da icradan satılık daire ilanının detayları için TIKLAYIN

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