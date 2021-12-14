Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Eryaman mahallesinde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Ankara Batı İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin muhammen bedeli 360 bin TL.
İlk satış tarihi ise 1 Şubat 2022.
2. Satış Günü: 01/03/2022
Satış Yeri : Mezat Salonu
Etimesgut Eryaman’da icradan satılık daire ilanının detayları için TIKLAYIN.
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