Etimesgut Eryaman’da icradan satılık daire

Etimesgut’un Eryaman mahallesinde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Ankara Batı İcra Dairesi’nce açık artırma usulü ile satılacak olan dairenin muhammen bedeli 360 bin TL. İlk satış tarihi ise 1 Şubat 2022.