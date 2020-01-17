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Etimesgut Kürşat Caddesi’nde yine kaza!

Etimesgut’un kazalarıyla ünlü caddesinde dün de iki araç birbirine girdi.
Etimesgut Kürşat Caddesi’nde yine kaza!

Etimesgut’un Bağlıca’ya açılan ana arterlerinden Kürşat Caddesi üzerindeki ışıksız ve setsiz kavşaklar kazalara neden olmaya devam ederken, Büyükşehir seyrediyor. 

Dün de yeni bir kazanın yaşandığı kavşağa trafik lambası veya en azından set yapılması isteniyor. 

Caddeye açılan 1872 ile 1863. sokak giriş kavşaklarına trafik lambası takılmasını veya araçların yavaşlamasını sağlayan set yapılmasını talep eden Ahi Mesut Mahallesi sakinleri “Büyükşehir’e başvurduk ama olumlu olumsuz bir cevap bile alamadık. İlle ölümlü kaza mı olmalı tedbir için” diyor.

Gazeteilksayfa.com

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