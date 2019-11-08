Etimesgut mahalle muhtarları Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti

Demirel, muhtarların mahalleleriyle ilgili istek, şikayet ve önerilerini dinledi, muhtarlarla yakın diyalog ve işbirliği içinde olduklarını, sorunların çözümü noktasında yoğun gayret sarfettiklerini söyledi.

Başkan Demirel, 36 mahallenin tamamının yararlanabildiği hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Etimesgut 600 bine ulaşan nüfusu, örnek tesisleri, yaşam merkezleri ile Türkiye'nin en çok tercih edilen ilçelerinin başında geliyor. Belediye olarak hayatın her alanında varız.

Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran birçok hizmet ve yatırım gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Etimesgut'ta 15 adet yaşam, kültür ve sanat merkezi, 14 eğitim tesisi, 6 kapalı yüzme havuzu, 5 emekli dinlenme evi, 5 kreş, 9 spor tesisi, 8 sağlık ve sosyal tesis, 2 meydan, 3 kütüphane, 5 kapalı pazar, 3 cami ve türbe, hanımlar konağı, Türkiye'ye örnek engelsiz yaşam merkezi, Atatürk Müzesi, 260 park, müftülük ve emniyet müdürlüğü binalarını inşa ettik. Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi gibi içerisinde 10 ayrı tesisin yer aldığı dev bir yerleşkeyi ilçemize kazandırdık. Elbette ki, eksiklerimiz vardır. Mahallelerimizin sorunları vardır. Sorunların çözümü noktasında yoğun bir gayret sarfediyoruz" diye konuştu.