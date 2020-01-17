Etimesgut Müftüsü Yunus Can'ın emekliliği nedeniyle 'Vefa ve Veda Gecesi' düzenlendi

Etimesgut Kaymakamlığı ve Etimesgut Belediyesi tarafından Etimesgut Müftüsü Yunus Can'ın emekliliği nedeniyle Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Vefa ve Veda Gecesi' düzenlendi.

Programa eski Etimesgut Kaymakamı, Karabük Valisi Fuat Gürel, Etimesgut eski Kaymakamı, Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Ankara Müftüsü Yusuf Doğan, kamu kurum yöneticileri, din görevlileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri muhtarlar katıldı. Programda Yunus Can'ın hayatının anlatıldığı slayt gösterisi sunuldu. Veda gecesinde söz alan konuşmacılar, Yunus Can'ın her yönüyle örnek bir kişilik olduğunun altını çizerek, Etimesgut'a çok önemli hizmetler kazandırdığına vurgu yaptılar.

Başkan Demirel de konuşmasında Yunus Can'ın emekli olduğunu ancak Etimesgut'a hizmetlerine devam edeceğini belirterek, gecenin anısına Can'a tablo hediye etti. Veda ve Vefa gecesi Burhan Eser yönetimindeki tasavvuf musikisi korosunun konseriyle sona erdi.

Yunus Can, 6 yıl 2 ay Etimesgut Müftülüğü görevini yürüttü.

3 KAYMAKAM BİR BAŞKAN

Programda Etimesgut'un eski kaymakamları Recep Erkılıç, Fuat Gürel ve mevcut Kaymakamı İzzettin Sevgili bir araya geldiler. Başkan Demirel'de Etimesgut'un kaymakamlarıyla fotoğraf çektirirken, "1990'da ilçe olan ilçemizin bütün de kaymakamlarıyla çalışma imkanım oldu. Hepsi Etimesgut'a çok güzel hizmetler kazandırdılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

