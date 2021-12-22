Etimesgut Piyade’de icradan satılık dükkan

Etimesgut’un Piyade mahallesinde 74 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor. Açık artırma usulü ile yapılacak olan satış işlemini Ankara Batı İcra Dairesi gerçekleştirecek. Etimesgut Piyade’de icradan satılık dükkanın değeri 150 bin TL.