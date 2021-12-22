Etimesgut Piyade’de icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Piyade mahallesinde 74 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor.
Açık artırma usulü ile yapılacak olan satış işlemini Ankara Batı İcra Dairesi gerçekleştirecek.
Etimesgut Piyade’de icradan satılık dükkanın değeri 150 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 14/02/2022
2. Satış Günü : 14/03/2022
Satış Yeri : Mezat Salonu
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