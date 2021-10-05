Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Etimesgut Piyade Mahallesi’nde 69 metre kare ofis sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor.
Etimesgut Piyade’de icradan satılık ofis 3 katlı binanın 2. Katında bulunuyor.
Ofisin muhammen bedeli 260 bin TL.
Birinci Satış Günü: 23.11.2021 10:20
İkinci Satış Günü: 21.12.2021 10:20
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