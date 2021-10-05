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Etimesgut Piyade’de icradan satılık ofis

Ankara Etimesgut Piyade Mahallesi’nde 69 metre kare ofis icra yoluyla satılıyor. Etimesgut Piyade’de icradan satılık ofis 3 katlı binanın 2. Katında bulunuyor. Ofisin muhammen bedeli 260 bin TL.
Etimesgut Piyade’de icradan satılık ofis

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Etimesgut Piyade Mahallesi’nde 69 metre kare ofis sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. 

Etimesgut Piyade’de icradan satılık ofis 3 katlı binanın 2. Katında bulunuyor. 

Ofisin muhammen bedeli 260 bin TL.

Birinci Satış Günü: 23.11.2021 10:20

İkinci Satış Günü: 21.12.2021 10:20

İlanın detayları için TIKLAYIN


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