  • BIST 1.442
  • Altın 450,672
  • Dolar 8,1168
  • Euro 9,5871
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Etimesgut Ramazan hazırlığı

Etimesgut Belediyesi, 13 Nisan'da başlayacak Ramazan öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. 
Etimesgut Ramazan hazırlığı

Bu Ramazan‘da 5 bin kişiye gıda paketi, 5 bin kişiye eti-kart, 5 bin kişiye aşevinden iftarlık, 500 çölyak hastasına glutensiz gıda, 2 bin çocuğa giyim yardımı, yaşlı, hasta ve engelliler için evde kişisel bakım hizmeti sunulacak. Ramazan öncesi yardım paketlerinin dağıtımına başlandı.

Bu yıl pandemi nedeniyle iftar çadırı kurulamayacağı için aşevinden iftarlıklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

hb4a0680.jpg

DEMİREL'DEN ÇAĞRI
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Belediye olarak ilçemizin dört bir yanında saha çalışması yapıyor, ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyoruz. Ancak bizim ulaşamadığımız gözden kaçırdığımız çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerini, yaşlı engelli ve düşkün hemşehrilerimizi lütfen bize bildiriniz. Belediye olarak neye ihtiyacı varsa yardımda bulunalım. Yemek ihtiyacı varsa hergün aşevinden yemek hizmeti verelim, gıda desteği sağlayalım, eti-kartla mutfak giderlerine destek olalım. Bu vebal ve sorumluluk hepimizin üzerindedir" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir’in gündemi: Göçmen hakları06 Nisan 2021 Salı 00:12
  • 2 yılda 38 km yeni yol06 Nisan 2021 Salı 00:10
  • Başkan Altınok: 80 milyon TL'lik hizmet aracı aldık06 Nisan 2021 Salı 00:09
  • Mehmet Doğan Kütüphanesi açıldı05 Nisan 2021 Pazartesi 04:24
  • Sincan'da otizme mavi ışık 05 Nisan 2021 Pazartesi 03:26
  • Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri her gün denetimde05 Nisan 2021 Pazartesi 02:25
  • Altındağlı kadınların online eğitimleri devam ediyor05 Nisan 2021 Pazartesi 01:21
  • HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan, Vali Şahin’i ziyaret etti05 Nisan 2021 Pazartesi 00:22
  • EGO'dan “Kan Bağışı ve Kök Hücre Örneği Toplama Kampanyası”na destek05 Nisan 2021 Pazartesi 00:21
  • Yenimahalle'de kütüphanelere yoğun ilgi05 Nisan 2021 Pazartesi 00:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti