Etimesgut Ramazan hazırlığı

Etimesgut Belediyesi, 13 Nisan'da başlayacak Ramazan öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu Ramazan‘da 5 bin kişiye gıda paketi, 5 bin kişiye eti-kart, 5 bin kişiye aşevinden iftarlık, 500 çölyak hastasına glutensiz gıda, 2 bin çocuğa giyim yardımı, yaşlı, hasta ve engelliler için evde kişisel bakım hizmeti sunulacak. Ramazan öncesi yardım paketlerinin dağıtımına başlandı.

Bu yıl pandemi nedeniyle iftar çadırı kurulamayacağı için aşevinden iftarlıklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

DEMİREL'DEN ÇAĞRI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Belediye olarak ilçemizin dört bir yanında saha çalışması yapıyor, ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyoruz. Ancak bizim ulaşamadığımız gözden kaçırdığımız çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerini, yaşlı engelli ve düşkün hemşehrilerimizi lütfen bize bildiriniz. Belediye olarak neye ihtiyacı varsa yardımda bulunalım. Yemek ihtiyacı varsa hergün aşevinden yemek hizmeti verelim, gıda desteği sağlayalım, eti-kartla mutfak giderlerine destek olalım. Bu vebal ve sorumluluk hepimizin üzerindedir" dedi.