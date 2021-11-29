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Etimesgut Topçu mahallesinde mahkemeden satılık konut

Etimesgut’un Topçu mahallesinde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Ankara Batı İcra Dairesi’nce gerçekleştirilecek olan satış işlemine konu dairenin değeri 450 bin TL olarak açıklandı. İlk satış ihalesi 24 Ocak 2022’de yapılacak.
Etimesgut Topçu mahallesinde mahkemeden satılık konut

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Etimesgut’un Topçu mahallesinde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Ankara Batı İcra Dairesi’nce gerçekleştirilecek olan satış işlemine konu dairenin değeri 450 bin TL olarak açıklandı.

Etimesgut Topçu mahallesinde mahkemeden satılık konut, 16 katlı binanın 11. katında bulunuyor. 

1. Satış Günü : 24/01/2022 

2. Satış Günü : 21/02/2022 

Satış Yeri : Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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