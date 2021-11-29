Etimesgut Topçu mahallesinde mahkemeden satılık konut

Etimesgut’un Topçu mahallesinde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Ankara Batı İcra Dairesi’nce gerçekleştirilecek olan satış işlemine konu dairenin değeri 450 bin TL olarak açıklandı. İlk satış ihalesi 24 Ocak 2022’de yapılacak.