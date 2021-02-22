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"Etimesgut yeniden refaha kavuşacak"

Yeniden Refah Partisi Etimesgut İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Erdoğan ve yönetimi parti çalışmaları kapsamında etkinliklerine aralıksız ve hız kesmeden devam ediyor. 
"Etimesgut yeniden refaha kavuşacak"

Etimesgut’ta oluşturdukları dinamik ve güçlü kadrosu ile sokakların nabzını tutan başkan Erdoğan ve ekibi, Regaip Kandili münasebetiyle esnaf gezisi yaparak lokum ve broşür dağıttı. 

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ESNAF BORÇ YÜKÜ ALTINDA 
Girdikleri her işletmenin, elini sıktıkları her esnafın feryadına şahit olduklarını söyleyen ilçe başkanı Erdoğan, pandemi öncesi başlayan ekonomik sıkıntının pandemi sürecinde zirveye ulaşarak esnafı kepenk kapattırma noktasına getirdiğini ifade etti. Faizle sürekli kredi kullanan esnafın banka taksitlerini ödeyemediği, dükkânı geçici olarak aylardır kapanan esnafın vergi ve stopajlarının işleyerek çığ gibi büyüdüğünü, siftahsız eve gittiklerini sözlerine ekleyen Erdoğan “Milli Kurtuluş” reçetesinin ancak Yeniden Refah Partisi çatısı altında yazılabileceğinin altını çizdi. 

İKTİDARA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ
YRP Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa Erdoğan, liderleri rahmetli Necmeddin Erbakan’ın her fırsatta “Milli ve yerli” kavramına vurgu yapmasının öneminin daha yeni kavrandığını söyleyerek gazetemize şöyle konuştu; “ Biz Etimesgut’ta fırsat buldukça saha çalışmaları yapıyoruz. Üye sayımız diğer yeni kurulan siyasi partilerin oldukça üzerinde. Regaip Kandili vesilesi ile esnafımıza lokum ikramında bulunarak istişare etme fırsatı bulduk. Hangi esnafımızın elini sıksak, hangi vatandaşımızın derdini dinlesek herkes ekonomik darboğazını anlatıyor. Aşı beklentisi ile piyasalarda olumlu bir hava esmiş olsa da çok kısa sürdü. Partimizin kurucusu rahmetli Erbakan hocamız hep millilik vurgusu yapmıştı. Milli aşıya zamanında yatırım yapılsaydı şimdi Avrupa kapılarında aşı beklemezdik. Milli savunma sanayimizi geliştirdikçe dünyaya karşı daha da dik durur vaziyette olurduk. Milli tohum kullanarak daha sağlıklı nesiller yetiştirebilirdik. Refaha ermenin en önemli basamaklarından birisi de güçlü Adalet düzenidir. “Adil Düzen”i bir slogan değil, yaşam biçimi olarak hayatımıza nakşetmeliyiz. Yeniden Refah Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan önderliğinde iktidara emin adımlarla yürüyoruz. Yeniden Büyük Türkiye için iktidara emin adımlarla yürüyoruz. Yeni bir Dünya için iktidara emin adımlarla yürüyoruz” diye konuştu.

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