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Etimesgut'a 5. kreş Bağlıca'da açıldı

Etimesgut Belediyesi, Zübeyde Hanım, Ahielvan, Güzelkent ve Eryaman Kreşi'nin ardından 5. kreş ve gündüz bakımevini Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi bünyesinde açtı. 
Etimesgut'a 5. kreş Bağlıca'da açıldı

Bağlıca Mahallesi'nde bulunan kreş ve gündüz bakımevinde 3, 4 ve 5 yaş grubu çocuklara okul öncesi eğitim veriliyor. Tarihi Ankara evi şeklinde inşa edilen kreş binasında çocukların sağlıklı ortamda eğitim almaları için birçok donatı bulunuyor.

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EĞİTİM DEVAM EDİYOR

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut halkının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ve yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "İlçemizde anne -baba çalıştığı için çocuğunu kreşe göndermek zorunda olan birçok ailelerimiz var. Birçok özel kreş var ancak bunlar yeterli gelmiyor. Hayatın her alanında olan bir belediye olarak bu konuda da hizmetlerimizi veriyoruz. Belediye bünyemizde 4 kreş ve gündüz bakımevimiz vardı. Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'mizin içerisinde çok güzel bir kreş ve gündüz bakımevi yaptık. Kreşimizde eğitimlerimiz sürüyor" dedi.

 

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