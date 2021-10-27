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Etimesgut’a Yeni Park

Etimesgut Belediyesi, ilk belediye başkanı merhum Ramazan Tosun'un adını Yeni Bağlıca Mahallesi'nde inşa ettiği parka verdi. Yapımı tamamlanan Etimesgut Belediyesi Ramazan Tosun Parkı törenle hizmete girdi.
Etimesgut’a Yeni Park

Açılış programına Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, merhum Ramazan Tosun'un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Başkan Demirel, Ramazan Tosun'un ilçenin kurucu belediye başkanı olduğunu ve ilk olmanın zorlu imkanlarına rağmen güzel hizmetlerde bulunduğunu belirterek, "Bu yıl içerisinde Hakk'ın rahmetine kavuşan Ramazan Başkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisinin adını verdiğimiz parkımız ilçemize hayırlı olsun" dedi. Ramazan Tosun'un oğlu Özkan Tosun park için Başkan Demirel'e teşekkür etti.

Yeni Bağlıca Mahallesi 1077. Cadde üzerinde 12 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan Ramazan Tosun Parkı'nda merhum Ramazan Tosun'un fotoğrafı altında biyografisinin olduğu kaide, yürüme yolu, oyun parkı ve dinlenme alanları yer alıyor.

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