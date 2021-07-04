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Etimesgut’a yeni pazar

Etimesgut Belediyesi 17 Şubat Şehitleri Hatıra Ormanı ile Tunahan Spor Tesisleri yanındaki alana kapalı pazaryeri ve zabıta merkezi inşa etti.
Etimesgut’a yeni pazar

Yaklaşık 5 bin m² alan üzerine yapılan pazar yerinin asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarına geçildi. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından pazaryeri hizmete girecek.

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut'un 16. pazarını Tunahan Mahallesi'ne kazandırdıklarını belirterek, "Tunahan Kapalı Pazarımız, zabıta merkezi, otopark alanları ve çevre düzenlemeleriyle çağdaş bir pazaryeri oluyor. Daha öncede ilçemize Atayurt, Ahimesut ve Alsancak Kapalı Pazaryeri ve zabıta merkezlerimizi kazandırmıştık. Bağlıca Mahallesi Kapalı Pazarı ve zabıta merkezi inşaatımız da tüm hızıyla sürüyor. Yeni pazarlarımız hayırlı olsun" dedi.

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