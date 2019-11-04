Etimesgutlu engelli vatandaşlar tiyatro gösterisiyle doyasıya eğlendi

Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından engelli öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi.

Cumhuriyet konulu tiyatro gösterisini Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, engelli ve aileleri ile birlikte izledi. Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Cumhuriyet'in 96. yıldönümünü nedeniyle pasta kesildi.

Atatürk’ün Gençliğe hitabesi Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencisi Samet Atmaca tarafından okundu. Bayrak şiirini okuyan ve ardından asker selamı veren Yağmur Tuzcu isimli öğrenci izleyenlerden büyük alkış aldı.

CUMHURİYET BÜYÜK DEĞERİMİZDİR

Başkan Demirel, herkesin cumhuriyet'in değerini çok iyi bilmesi gerektiğini belirterek, " “Büyük Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları büyük bir mücadelenin ardından Cumhuriyet'i kurdular ve bu bayramı bize hediye ettiler. Bizi biz eden değerler vardır. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'imizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Dünyadaki olaylara bakıldığında Cumhuriyetin kıymetini, değerini daha çok anlıyoruz. Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyorum" dedi.

