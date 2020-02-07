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Etimesgutlu engelliler İstanbul'u gezdi

İlk kez İstanbul'u ziyaret ettiler, kimi sadece gördü, kimi sadece işitti, kimi de denize karşı tulum çaldı. Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin 2 günlük İstanbul ziyareti renkli görüntülere sahne oldu.
Etimesgutlu engelliler İstanbul'u gezdi

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan 80 engelli İstanbul'u ziyaret etti. Görme, işitme, zihinsel ve bedensel engellilerden oluşan Etimesgut kafilesi,  Etimesgut Belediye Meclisi Engelli Komisyon üyeleri ve merkez yöneticileri eşliğinde İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.
Engelliler, Boğaz'da tekne turu yaptılar, Haliç, Üsküdar ve Miniatürk'ü ziyaret etiler; büyük heyecan ve mutluluk yaşadılar. Görme engelliler gözleri kapalı denizin dalgalarının sesini dinledi, işitme engelliler maviliklerle kendi iç seslerine kulak verdi. Engellilerin bazıları martıları beslerken, bazıları denize karşı tulum çaldı. Kız Kulesi'ni ve İstanbul'un tarihi siluetini hayran hayran inceleyen engelliler, bol bol hatıra fotoğrafı çekerek ziyareti ölümsüzleştirdiler.

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BAŞKAN DEMİREL'E TEŞEKKÜR ETTİLER

Engelliler, engelsiz yaşam merkeziyle hayatlarının büyük bir değişime uğradığına dikkat çekerek, "Daha önce evimizden çıkmaya bile çekinirdik. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin hizmete girmesiyle hayatımızda yeni bir sayfa açıldı. Bu tür tarihi kültürel gezilerle hayata daha sıkı bağlanıyoruz. Görmediğimiz gezmediğimiz yerleri geziyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

GEZİLER DEVAM EDECEK

Başkan Enver Demirel de, bu tür gezilerin yıl boyunca devam edeceği müjdesini vererek, "Engellilerimizin önündeki tüm engellileri kaldırmaya kararlıyız. Hizmete açtığımız engelsiz yaşam merkezimizde eğitim gören engellilerimizin hayata daha sıkı bağlanmaları, sosyalleşmeleri için bu tür gezilerin çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi. 

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