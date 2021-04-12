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Etimesgutlu Kick Boksçular madalyaya doymuyor

Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü Kick Boks takımı Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'ndan (Turkish Open) 11 madalya ile döndü.
Etimesgutlu Kick Boksçular madalyaya doymuyor

30 ülkeden bini aşkın sporcunun katıldığı turnuvada Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü  1 Şampiyonlar Şampiyonu Avrupa Kupası (Grand Kupası), 5 Avrupa Şampiyonu, 3 Avrupa 2.'si, 3 Avrupa 3.'sü çıkardı.
Turnuvada Ankara'nın en fazla madalya kazanan takımı olan Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü, 3 sporcuyla Wako Kickboks Dünya Şampiyonası, 2 sporcuyla da Wako  Kickboks Avrupa Şampiyonası ve İslam Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etme hakkını kazandı.

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Kupada, Etimesgut Belediyesi'nden Büyük Bayanlarda Zehra Doğan, Fatma Karaöz, Büyük Erkekler de Cemal Ali Alwattar, Genç Erkeklerde İbrahim Akay, Genc Bayanlarda Gizem  Özkan kilolarında şampiyon oldular.
Büyük Erkekler Point Fighting sporcusu Recep Atakan Delibıçak 2.,Genç Bayanlar Kicklayt Sporcusu  Yağmur Başol 3., Genç Bayanlar Lowkick Sporcusu Zeynep Öztürk 3. ,Büyük  Bayanlar Lowkick Sporcusu  Zeliha Doğan 2., Büyük Erkekler K1 Sporcusu Zafer Şayık 2.'lik elde ettiler.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kick boks takımı antrenörü Haydar Babacan ve sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

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