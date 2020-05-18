Etimesgutlular hizmetlerden memnun

Etimesgut Belediyesi tarafından, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara alışverişten temizliğe kadar pek çok hizmet veren EtiATA ekipleri Etimesgutlulardan takdir topluyor.

Enver Demirel yönetimindeki Etimesgut Belediyesi ’nin corona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarla ve kronik rahatsızlığı olanlara yardım için kurduğu EtiATA vatandaşlardan büyük takdir toplarken çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Evlerine giderek vatandaşların ihtiyaçlarını öğrenen belediye yetkilileri market alışverişinden eczaneden ilaç teminine hatta evlerinde temizliklerine varana kadar pek çok konuda destek çalışması yürütüyor. Etimesgutlular ise Başkan Demirel’e “Zor zamanımda yalnız bırakmıyorlar. Başkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ederiz” diyerek teşekkür ediyor.

EVLERİNDE TEMİZLİK YAPIYORLAR

Etimesgut Belediyesi bünyesinde vatandaşlara hizmet veren EtiATA ekipleri 03122461358 ile kendine ulaşan vatandaşların evlerine giderek ihtiyaçlarını öğreniyor. Evlerinde yaşlı vatandaşların banyo yapmalarına, yatak yorgan nevresim temizlik yapmalarına yardım ediliyor. Ayrıca alışveriş ve eczane ihtiyacı olan vatandaşların isteği yerine getiriliyor. İsteyen vatandaşlara 3 kap yemek veriliyor.

VATANDAŞTAN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

EtiATA ekiplerinin verdiği hizmetten faydalanan vatandaşlar başta Enver Demirel olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ederek gazetemize şunları söyledi:

“Sokağa çıkma yasağı olmayan günlerde de dışarı çıkmamız yasak olduğu için pek çok ihtiyacımızı karşılayamıyorduk. Ama belediye ekipleri aradığımız anda bizlere yardımcı oluyor. 65 yaş üstü olduğumuz için çocuklarımız, yakınlarımız da bizlere yardımcı olamıyor, korkuyorlar. Şu an belediye ekipleri bizim için adeta aileden biri gibiler. Marketimize alışverişimize, evimizdeki yatak yorgan temizliğine varana kadar yapıyorlar. Gösterilen bu hizmet için Enver başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu kötü günler kısa sürede geçsin inşallah.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA